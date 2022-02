Přitom jste mohli hrát „skoro“ doma… O to nás vyřazení po hratelném losu s Ostravou mrzí. Pojedu se do Teplic podívat jen jako host, je nám líto, že jsme to nezvládli a nebudeme obhajovat loňské třetí místo z Karlových Varů.

První s posledním? Dukla předvedla volejbalovou hru kočky s myší a vyhrála 3:0

Nyní jste ve hře už pouze v nejvyšší soutěži.Ano, a o to více se koncentrujeme na poslední tři kola, kdy máme Zlín, Ostrava a Beskydy.Super los, že?Hratelný los, ale ani devět bodů nám nemusí na šesté místo a přímý postup stačit. Kluby před námi mají náskok, Aero dokonce šestibodový. Konkurenti to mají ve svých rukou, musely by ztratit.

Jak tu situaci tedy vnímáte?

My to nevzdáváme, soustředíme se na sebe a konečná tabulka ukáže. Loni jsme byli po základní části pátí, což byl po dlouhé době historický úspěch. Ale teď je šesté místo reálné.

Ale může být hůř…

Ano, může nás dostihnout Liberec, který se rozjel, Brno má stejnou úroveň jako my a můžeme se propadnout na osmé, deváté místo. Ostrava už nás snad nepředstihne, ale variant je spousta. Pro nás to znamená jediné, nezaváhat.

O co hrát mají až na poslední dva všichni…

Týmy před námi nemohou kalkulovat, šetřit hvězdy, protože půjde o nasazení do play off.