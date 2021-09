Futsal, 1. FUTSAL liga, 3. kolo: Žabinští Vlci Brno - Rapid Ústí nad Labem 1:4 (0:0) Branky a nahrávky: 27. Starý (Pšurný) – 25. Koc, 34. Ja.Zápotocký, 37. Ji.Zápotocký, 40. Ji.Zápotocký (Gajdoš) Rozhodčí: Gasnárek - Šenkýř, Slanina. Žabinští Vlci Brno: Pšurný (Večeřa) – Kratochvíl, Hanuš, Hromek, Starý, Trbušek, Hansl (C), Fessl FC Rapid Ústí nad Labem: Klečka – Rozboud, Gajdoš, Čapek, Koc,, Zápotocký Ji, Zápotocký Ja., Macháček, Klier

Ústečtí si museli poradit bez hlavního trenéra Martina Dlouhého, a také bez tří opor ze základní sestavy. Devět statečných tak vedl hrající předseda oddílu Matěj Čapek. "Do Brna jsme jeli s vědomím toho, že i když se jedná o třetí kolo, může se jednat o klíčový zápas. Na zápas jsme byli oslabení o tři hráče a hlavního trenéra, který je s plážovou kopanou na reprezentační akci v Portugalsku. Na soupeře jsme se připravovali taktický celý týden a jsem rád, že se to vyplatilo. Podali jsme maximálně zodpovědný a týmový výkon, na který budeme chtít navázat v dalších utkáních," zhodnotil zápas Čapek

První půle branku nenabídla, po změně stran se do vedení dostali hosté díky trefě Václava Koce. Srovnání zařídil domácí Petr Starý, pak už však rozjeli monolog pouze mladí odchovanci ústeckého celku. Vedení Rapidu vrátil svou prvni ligovou trefou Jaroslav Zápotocký, do prázdné branky pak upravil skóre jeho bratr Jiří Zápotocký.

Futsalisté Rapidu Ústí nad Labem slaví ve 3. kole nejvyšší soutěže první výhru. V Brně zdolali i přes nepříznivé podmínky Žabinské Vlky 4:1 a zaznamenali tak klíčové vítězství nad jedním z celků, s nimiž by se měli prát o setrvání v soutěži.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.