Poslední červnový víkend vybojoval Ščerba ve Zlíně svůj první seniorský titul mistra republiky na venkovní dráze, čímž doplnil dvě halová prvenství. Aby toho nebylo málo, o centimetr posunul svůj osobní rekord (567 centimetrů), to vše pak v součtu zajistilo dostatečně vysoký počet bodů na to, aby se nakonec dostal do olympijské nominace z řad těch, kteří nedokázali splnit kvalifikační skok (582 cm).

"Je to splněný sen, mám obrovskou radost," zářil štěstím pětadvacetiletý odchovanec AC Ústí nad Labem, jenž prožívá životní sezónu, v níž hlavně předvádí konstantní výkony. V první polovině června se na ME v Římě probojoval do finále, kde nakonec skončil desátý. "Samozřejmě se pokusím se do Paříže dostat, aktuálně jsem v té postupující části. Konkurence ve světě je samozřejmě ještě větší, než v Evropě, takže je to náročné. Pokud bych ale předvedl podobný výkon, jako teď v Římě, mělo by to stačit," doufal po šampionátu.

Zmíněných 567 centimetrů a republikové zlato bylo nakonec více než podobným výkonem, což potvrdil i šéf ústeckého klubu Miroslav Vachuta. "Individuální titul z dráhy se vrací do Ústeckého kraje po dlouhých 32 letech. V roce 2022 slavila zlato ještě sprinterská štafeta mužů AK Most. Celkem získali atleti kraje 54 individuálních titulů mistrů Česka a Československa a čtyři štafetové tituly," uvedl.

Co se týče přímo Ústí nad Labem, je individuální republikové prvenství ještě vousatější, na čtyřstovce jej v sedmdesátých letech v dresu tehdejšího Spartaku několikrát získala Libuše Macounová. Krom ní se do klubové kroniky zapsali ještě Alexandr Bílek (20km chůze) a legendární Bedřiška Kulhavá.

ŠČERBA JEDE USPĚT

Radost ústeckého atleta nebyla okamžitá, průběžně totiž sledoval, jak se uzavírá rankingová tabulka po závodech po celém světě. "Jak se blížil konec kvalifikačního období věděl jsem, že jsem někde kolem třicátého místa a doufal jsem, že výkon na republice mě posune do Paříže. Když jsem pak skočil osobák a vybojoval zlato, říkal jsem si, že by to mohlo dopadnout, ale pořád tam nebyla jistota, zda někdo někde neskočil něco víc," popisoval nervy drásající okamžiky na začátku měsíce.

"V průběhu minulého týdne jsme se proto s trenérem snažili hledat výsledky atletů, co byli za mnou a nakonec to klaplo. Nebyla to tedy taková ta jednorázová radost, ale spíše stoupající euforie během celého týdne. To je možná trochu škoda, ale to mi to určitě nezkazí," culil se spokojený tyčkař. "Tato nominace je trochu specifická oproti skočení kvalifikačního limitu a je trochu neobvyklé, když člověk do poslední chvíle neví, jak to dopadne, ale byl to jeden z hlavních sezónních cílů, byť těch náročnějších," dodal.

V Paříži se tak po měření sil s evropskou smetánkou v Římě během červnového ME popasuje se špičkou z celého světa. Přesto zůstává ústecký mladík sebevědomý. "Chtěl bych předvést co nejlepší výkon. Je těžké si stanovit jasný cíl, protože v tabulkách jsem třicátý, takže jsem outsider a i já se za něj trochu považuji. Do kvalifikace ale nejde jít s jiným cílem, než je postup do finále," zavelel rázně. "To ale neznamená, že pokud by se mi to nepovedlo, byl by to neúspěch. Třeba odskáču dobrý závod i když do finále nepostoupím, to teď nedokáži říct," uzavřel.

Jisté však je, že po plavci Janu Šeflovi (2021) či sáňkařce Anně Čežíkové (2022) bude mít Ústí nad Labem pod pěti kruhy další dva zástupce. Ščerba vstoupí do bojů v Paříži v sobotu 3. srpna v 10.10 kvalifikací. Pokud postoupí, finále je na programu o dva dny později v 19 hodin.