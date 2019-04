Druhá hokejbalová liga má před sebou poslední dva hrací víkendy. Ve hře je ještě jak místenka do play-off, tak unikátní zápis ústeckých Beranů, kteří za 21 kol nenašli přemožitele.

Beranům zbývají tři zápasy, dva z nich však s týmy, které už jsou mimo boj o elitní osmičku. První kapitulace visela ve vzduchu v nedávném zápase s druhými Ještěry, ovšem lídr tabulky souboj zvládl 3:2 po nájezdech. Pokud ústecký celek zdolá i béčko Mostu, Jirkov a Meziboří, zapíše se do historie třetí nejvyšší soutěže. „Cíl je jasný, chceme vyhrát základní část, a pak dojít co nejdál,“ řekl kouč Petr Kotlík.

Naopak mimo hru už jsou litoměřičtí Killers, ztrácející na play-off deset bodů. „Není to úspěšná sezona, ale věřím, že ta další bude lepší,“ řekl trenér Jaroslav Ježek. „Na vině je produktivita, když nedáme góly, nemůžeme vyhrát,“ označil klíčový faktor neúspěchu.

Teplické Rondo si v minulosti zahrálo i druhou nejvyšší soutěž. Aktuálně mu patří šestá příčka. „O spokojenosti moc řeč být nemůže, protože se nescházíme. Kdyby tomu tak bylo, tak jsme určitě mezi třemi nejlepšími. Po několika letech hraní už u kluků zkrátka není taková chuť,“ přiznává šéf Ronda Josef Brda. V play off ale Tepličtí budou silným hráčem. „My máme hodně hráčů na střídavé starty z vyšších soutěží, například Bíma a Bačáka. Hrají za Ústí, respektive Most. Tyto celky asi vypadnou, takže kluci budou volní a budou chodit jen za nás. Myslím, že do semifinále se určitě dostaneme. Musím ale říct, že úroveň soutěže je čím dál víc horší,“ mrzí Brdu.

Naposledy Teplice porazily chomutovské Wolves 7:3, když o výsledku rozhodly v prostřední třetině, kterou vyhrály 4:0. „Po první třetině to bylo bez branek, nemohli jsme se prosadit, Chomutov dobře bránil. Chyběly nám opory, ale nakonec jsme přeci jen díky naší kombinační převaze uspěli,“ vylíčil Daniel Adámek, který si připsal tři asistence.

Páté místo zatím drží tým Bazzy Děčín. Celek, který musí hrát své domácí zápasy v ústeckém azylu a s trénováním je na štíru, by rád udržel aktuální postavení. „S průběhem sezóny jsme spokojení. Naším cílem je ve zbytku základní části získat co nejvíce bodů a dostat se do play-off. A to maximálně z pátého místa. Liga je v této sezoně na velmi vysoké úrovni a hodně týmů s námi hraje vyrovnaná utkání, což nám vyhovuje. Máme ale stabilně problémy s docházkou. Pokaždé se sejde jiná parta a mužstvo před utkáním spíše „lepíme“. Páteřní hráči mají taková zaměstnání, do kterých musí docházet i o víkendech či svátcích. Tým ale nikým posilovat nebudeme, dál budeme nastupovat tak, jako od začátku sezony,“ prozradila jedna z děčínských trenérek Pavla Pilařová.