Po novém roce dojde k restartu další sportovní soutěže. Za přesně specifikovaných a přísných hygienických opatřeních se rozběhne i nejvyšší soutěž futsalistů. Ta se týká také ústeckého Rapidu. Celá liga se navíc zařadila na seznam sportů podporovaných v programu Národní sportovní agentury COVID - Sport 2, kluby tak mohou čerpat dotaci od státu.

"Náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová vyhověla společné žádosti SFČR a FAČR o stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání utkání 1. FUTSAL ligy. Povolila tak při jejich dodržování restart nejvyšší futsalové soutěže mužů," jásají zástupci nejvyšší tuzemské soutěže tohoto halového sportu.

První futsalová liga se několika dohrávkami rozběhne už od 2. ledna, od 8. ledna jsou na programu regulérní termíny pro 14. kolo. Hrát se bude, mimo předem naplánovaných přestávek, o víkendech, play-off by mělo skončit nejpozději 31. května. V týdnu si budou muset kluby domluvit dohrávky odložených duelů, což může být pro některé celky, které stále nejsou profesionální, potíž.

Jako poslední kompletní se odehrálo 4. kolo, ústecký Rapid tak bude muset zvládnout devět vložených zápasů. "Nebojíme se toho, máme dostatečně široký kádr, do kterého bychom chtěli postupně zapojit i další mladíky z juniorky, takže si myslím, že to zvládneme," řekl hrající místopředseda klubu a trenér juniorských družstev Matěj Čapek.

Rapidu by měl navíc nahrávat i fakt, že nejspíš letos z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupí, neboť dohrání nižších soutěží v čele s 2. ligou je v tuto chvíli spíše utopie. Velký otazník navíc visí i nad restartem nižších fotbalových soutěží, které mají v tuto chvíli velký skluz už z podzimní části, kde řada futsalistů působí.

První zápas čeká ústecký tým 8. ledna na palubovce Interobalu Plzeň, doma se představí 17. ledna od 19.30 proti České Lípě. "Zatím máme potvrzené nejbližší dva domácí duely, termíny ostatních ladíme," dodal Čapek s tím, že 19. února přivítá Rapid od 19 hodin giganta z Chrudimi.

BUDOU I TRÉNOVAT, DORAZÍ TAKÉ DOTACE

"V tuto chvíli pracujeme na určité formě zasmluvnění všech hráčů tak, abychom se stali profesionály a mohli se krom zápasů vrátit také do tréninků," prozradil dále Čapek.

Jeho tým navíc využije i dotaci z programu Národní sportovní agentury COVID - Sport 2. Tu pomohl pro 1. FUTSAL ligu vyjednat její předseda a šéf pražské Slavie Daniel Kolman. Každý prvoligový celek může díky tomu získat dotaci až ve výši půl milionu korun! "Zažádali jsme o to až mezi posledními, takže zatím čekáme. Ale všechno vypadá, že by to mělo dobře dopadnout," řekl Čapek k finanční podpoře na restartování nejvyšší soutěže.

VÝJIMKA JEN PRO PRVNÍ LIGU

Výjimka, kterou futsal dostal, ale platí pouze pro 1. FUTSAL ligu, tedy v regionu pro ústecký Rapid či teplický Svarog. Ze severočeských celků se může radovat ještě FT ZS Liberec a Démoni Česká Lípa. Druhá liga, v níž působí mimo jiné Boca Juniors Krupka, Baník Chomutov či Jablonec, mají zatím smůlu. Nezahrají si ani účastníci divizí či krajských přeborů.

A jaké podmínky musí prvoligisté splnit? Hrát se bude pochopitelně bez diváků, ačkoliv většina oddílů už pracuje na zařízení live streamů. Všichni účastníci utkání (hráči, realizační tým, sudí), musí doložit maximálně 48 hodin starý negativní test na koronavirus, v areálu sportovní haly se nesmí nacházet více než sto osob. Všechny osoby, u nichž není povinné testování, musí dodržovat přísná opatření, mimo jiné dostatečný odstup od testovaných osob či užívání respirátoru typu FFP2. Samozřejmostí je měření tělesné teploty při vstupu do haly a vyplnění tzv. selfreportingového formuláře.