"Jedná se o výjimku pouze pro nejvyšší soutěž, pochopitelně za všech přísných hygienických opatření," řekl trenér Elby Jan Fedák, jenž je zároveň předsedou Ligové komise Českomoravského svazu hokejbalu. I hráči a realizační Elby se tak bude muset mimo jiné podrobit pravidelnému testování. "Budeme to absolvovat vždy v pátek, aby to bylo platné pro celý víkend," upřesnil Fedák.

Jako trenérovi Elby mu pochopitelně toto rozhodnutí udělalo radost. "Samozřejmě jsme rádi za jakoukoliv aktivitu. Tak to bylo komunikováno i na jednání klubů, kde se řeklo, že nastoupíme prakticky do čehokoliv. Souhlasily s tím všechny kluby, chtěly jsme hrát co nejdřív, ačkoliv nikdo asi nebude úplně stoprocentně připravený, což je jediné negativum." I proto může podle ústeckého kouče vyhrát extraligu prakticky kdokoliv. "Letos to asi bude spíš o tom, že už si všichni chtěli hlavně zahrát, než o titulových ambicích," odtušil.

Ústečané prý využijí i hráče ze svých mládežnických kategorií, například z extraligy juniorů, která je momentálně pozastavená. Výhodou bude i menší únava hráčů, kteří jinak hostují v nižších oblastních či krajských soutěžích. "Kádr budeme mít úplný, na nikom se to nijak výrazně nepodepsalo," předeslal Fedák.

Elbu čeká po restartu první zápas už o sváteční sobotě 8. května, ve 14 hodin vyzve na domácí půdě Hradec Králové. "Ačkoliv do hlediště nemohou diváci, domácí zápasy budeme streamovat na serveru TVcom.cz," potěšil fanoušky trenér severočeského celku.

Zkrácená základní část by měla trvat do 19. června, o týden později je v plánu start play-off. Ve čtvrtfinále a semifinále se bude hrát na dva vítězné duely vždy v sobotu a v neděli s tím, že případný třetí duel bude na programu hned ve středu, respektive v úterý na státní svátek 6. července. Finále je vypsané na tři vítězství, extraligový mistr bude znám nejpozději v sobotu 24. července.

Zápasy Elby a play-off:

8.5., 14.00, Elba Ústí - H. Králové

15.5., 11.00, KOVO Ph - Elba Ústí

16.5., 14.00, Karviná - Elba Ústí

22.5., 11.00, Elba Ústí - Kladno

29.5., 11.00, Hostivař - Elba Ústí

5.6., 14.00, Elba Ústí - Letohrad

12.6., 14.00, Pardubice - Elba Ústí

19.6., 14.00, Elba Ústí - Most



play-off:

ČF1: 26.6.

ČF2: 27.6.

případně ČF3: 30.6.

SF1: 3.7.

SF2: 4.7.

případně SF3: 7.7.

F1: 10.7.

F2: 11.7.

F3: 17.7.

případně F4: 18.7.

případně F5: 24.7.