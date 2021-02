Pro Albrechta půjde o obrovskou šanci upoutat pozornost. „Je to pro mě velká výzva a čest utkat se s takovou legendou. Stále nevím, proč si vybral zrovna mě a co může přijít po zápase. Co se stane, když třeba doboxuju celý zápas? To jsou věci, na které se promotéři dívají, a zápas s Lukášem bude v Evropě vidět,“ prohlásil.

Proti němu se postaví dvaačtyřicetiletý mistr světa Konečný, který ukonči kariéru v roce 2014. Teď se už podruhé vrací do ringu. Při svém prvním comebacku před dvěma lety vyhrál, když bez problémů porazil Matúše Babiaka ze Slovenska.

„Pavel není žádný špičkový boxer. Nechci jít do žádného velkého titulového zápasu, i když mi ho nabízeli. Vím, že na to už nemám. Je to spíše porovnání s normálním slušným boxerem, který není žádná špička, ale zároveň to není žádný blbeček,“ řekl Konečný na adresu soupeře.

„Pavla čeká životní zápas, je to velká šance. Moc nesouhlasím, když se o Lukášovi říká, že byl v důchodu. Pokud někdo v jeho věku běhá maratony a sjede Jizerskou padesátku, není to žádný důchod. V českém boxu je stále špička,“ uvedl boxer a Albrechtův kouč Milan Procházka. „Soupeře dokonale znám. Byl jsem s ním v reprezentaci a vyrůstali jsme v jednom klubu. Byl odmalička můj vzor. Je pro mě těžký oříšek, co z toho vzejde. Nevěřím, že by si Lukáš šel jen zapinkat,“ doplnil kouč.

Devětadvacetiletý Albrecht do ringu vkročí z pozice mistra republiky v super střední váze do 76 kilogramů. Do profesionálního ringu šel poprvé před dvěma lety. Na začátku to na velkou kariéru nevypadalo. „Boxoval jsem pár let od čtrnácti, pak se na to vykašlal. Začal jsem bušit, brát kreatiny a tyhle blbosti. Sypal jsem a vážil téměř sto kilo. V amatérech jsem měl asi dva zápasy, jeden prohrál a v dalším mě vyloučili. Zkrátka neuměl jsem to.“

Pavel Albrecht nastoupí v ringu proti Lukáši Konečnému.Zdroj: archiv Pavla Albrechta

Nahoru mu shodou okolností pomohl i Konečný. „První zápas mi zařídil právě Lukáš. Jednu dobu jsem pracoval kousek od Ústí a volal mu, že chci trénovat, ne se flákat. Scházeli jsme se třeba jednou týdně a já do něj hustil, že chci mezi profíky. Říkal mi, že by to šlo, ale vypadám jako prase a potřebuju zhubnout na svou výšku. Zažehl ve mně jiskru, že když do určité doby budu mít tolik a tolik kilo, můžu na profi zápas. Makal jsem, zápas se uskutečnil, pogratuloval mi a za měsíc už jsem boxoval v zahraničí,“ zavzpomínal.

„Neřekl bych, že jsem ho úplně trénoval. Dal jsem mu pár rad a vedu ho i manažersky,“ upřesni Konečný.

Albrecht nyní má mezi profesionály bilanci šest vítězství, osm proher a vyhlíží, kam jej posune souboj s bývalým šampionem. „Řekněme si na rovinu, málokdo se s ním dostane do ringu. Když s takovým boxerem zvládnete zápas, v žebříčku vás to posune. Vše, co bude dál, závisí na tomto souboji,“ uzavřel brněnský rodák Albrecht.

I Konečnému jde o hodně. „Uvědomuji si, že hazarduji se svým jménem,“ přikývl někdejší světový a evropský profesionální šampion. „Je to trochu risk, rozhodně už nejsem v takové formě jako dříve a ani tréninku už nedávám tolik. Trochu spoléhám na to, že to ze mě ještě nevyprchalo,“ usmál se Konečný, který musel shodil přes 15 kilogramů.

Jaroslav Galba, Pavel Mikeš