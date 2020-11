Jak bude vypadat spolupráce s Ústím?

Ústí nad Labem hraje první ligu, kluby z této soutěže ještě nemají dovoleno trénovat ani hrát. Přišli jsme za Ústím s nabídkou, že některým hráčům dokážeme zajistit tréninkové vytížení a zápasové tempo. Zájem bychom měli o hráče, kteří mají výkonnost odpovídající nejvyšší soutěži. Ústí o spolupráci projevilo zájem, takže jsme se domluvili na tom, že nám vybraní hráči budou pomáhat do té doby, než bude prvoligovým klubům dovoleno trénovat a hrát zápasy. Dál to bude případně podle dohody.

Spolupráce bude prospěšná pro oba kluby?

Přesně tak. Pokud nám vypadnou hráči ze sestavy kvůli pozitivnímu výsledku testu, tak máme s kým hrát. Vybraní ústečtí hráči budou v herním tempu, takže budou lépe připravení pro první ligu. Navíc pro mladé ústecké kluky je to cenná možnost, díky které mohou získat zkušenosti.

To se Ústí hodí, že?

Rozhodně ano, Ústí se netají tím, že se chce pokusit o postup do české nejvyšší soutěže. V play-off se tyto zkušenosti budou jednoznačně hodit. Díky tomu, že se budou hrát dva zápasy za víkend, mohou ústečtí hráči nastoupit do utkání, které jim dají hodně zkušeností a zahrají si proti silným soupeřům. Pokud se někdo z nich ukáže v dobrém světle, může odehrát za krátké časové období šest až osm extraligových zápasů. Z takto získaných zkušeností mohou hráči Ústí čerpat pak ve vyřazovacích bojích. Myslím si, že tato spolupráce je přínosná pro obě strany.

Bude pro vás výhoda proti ostatním klubům, že budete mít širší kádr?

Myslím si, že ostatní týmy mají široké kádry kromě nás. Řekl bych, že ostatní kluby nemusí řešit hráče kvůli počtu, mohou ale vhodně doplnit kádr. Vím, že Michal Klápa, střelec Karlových Varů, půjde do nějakého pražského klubu. My potřebujeme doplnit počet hráčů, jiné kluby hledají v první lize kvalitu, která tam podle mého názoru rozhodně je. V některých případech tito kvalitní hráči možná extraligu hrát z nějakého důvodu nechtějí, ale je možné, že se kousnou a měsíc nebo dva si nejvyšší soutěž zahrají.

Pokud by se nějaký hráč z Ústí jevil v dobrém světle, mohl by do Lípy přestoupit?

To by záleželo na další dohodě mezi kluby. Ústí je ambiciózní klub, takže si myslím, že nám nebude k dohrání sezóny pouštět své úplně nejlepší hráče. Pokud uvidíme nějakého šikovného hráče, můžeme se Ústí otevřeně zeptat, jak to mají nastavené a případně se zkusit domluvit.

Proč spolupracujete právě s Ústím?

Jedná se o nejbližší prvoligový klub, který je u České Lípy. Další je Chomutov, pak Karlovy Vary. Jednoznačně se tedy nabízelo právě Ústí nad Labem. Zároveň jsem minulý rok trénoval v Ústí, takže mám ke klubu nějaký vztah. I můj současný asistent Petr Kopta zná také lidi z Ústí.

Mohl byste přiblížit herní systém?

Bude to tak, že v pátek půjdeme na testy. Přijede mobilní testovací jednotka. V sobotu a v neděli bychom měli odehrát dva zápasy.

Na testy budete tedy chodit pravidelně každý pátek?

Ano, budeme se nechávat testovat každý týden v pátek. Pokud by byl vložený nějaký zápas v týdnu, tak budeme chodit dvakrát na testy. Test má platnost osmačtyřicet hodin.

Reakce Ústí na spolupráci s Českou Lípou

David Stummer (manažer Florbal Ústí): „Mohu potvrdit, že budeme v tomto formátu spolupracovat s Českou Lípou. Na tréninky a případně na zápasovou výpomoc od nás míří šest hráčů a jeden brankář. Jedná se o Filipa Vybírala, Martina Fuchsiga, Václava Vavrušku, Vladimíra Trčku, Dana Semeráda, Vojtěcha Esterku a brankáře Tadeáše Dittricha. S pražskými Black Angels už trénuje další gólman Marek Netopilík, některé další hráče ještě řešíme. Dominik Beneš nikam nechce, jednáme o Ondrovi Kawulokovi, o nějž projevili zájem Bohemians Praha. Miroslav Fořt ještě doléčuje zranění, takže toho nikam pouštět nechceme a nebudeme.“