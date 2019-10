Na umělém povrchu na Stadionu mládeže na Bukově v Ústí nad Labem se systémem každý s každým utkaly čtyři hokejbalové kluby, kde bývalý širší člen reprezentačního kádru a jedna z opor Elby působil.

Byly jimi historický tým Elby, s nímž Prášek válel v extralize, pak současná Elba Ústí nad Labem, Rondo Teplice ze 2. ligy a Perla Řetenice z I. oblastní hokejbalové ligy.

„Já si Prachyho pamatuji jako neskutečného dříče. V hlavě mi utkvělo, když mi říkal, ať se mu nemotám v obranném pásmu, že on se mi zase nebude motat v tom útočném,“ pousmál se současný kapitán Elby a člen české reprezentace Lukáš Soukup. „Byl to strašně super kluk, nezkazil žádnou legraci. Chybí nám jako spoluhráč, ale hlavně jako kamarád,“ dodal smutným hlasem.

Pozitivně o něm mluvili i další, kteří ho zažili. „Kamarád, spoluhráč, přítel. Týmový hráč, do všeho, pro co se nadchl, šel vždycky naplno, tak si ho budu pamatovat. Danku, chybíš tu,“ shrnul Jakub Jirava.

„Pro ostatní by se rozdal. Na hřišti to byl strašný dříč, nevynechal jediný souboj ani střelu, do které by si mohl lehnout,“ vzpomínal Miroslav Růžička. „Hrát proti němu bylo za trest, protože měl snad dvoje plíce,“ odlehčil s úsměvem situaci. „Snad se mu ten turnaj líbil, jen už nad našimi výkony musel trochu přimhouřit oči,“ dodal třiačtyřicetiletý veterán.

Daniel Prášek, jehož portrét a pietní místečko jsou hned vedle střídačky Elby, si sáhl na život 26. září 2015 ve věku 33 let. „Ještě poslední věc. Nikdy nejste na světě sami, vždycky je komu se svěřit,“ uzavřel Růžička.

Poháry nakonec byly připraveny pro všechny čtyři týmy, o vítězství ale tentokrát vskutku nešlo. Tak snad se „Prachymu“ turnaj líbil.

Konečné pořadí:

1. Elba 2005

2. Elba DDM Ústí

3. Rondo Teplice

4. Perla Řetenice