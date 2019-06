Sezonu plnou kotrmelců zažili basketbalisté Ústí nad Labem. Sluneta po 16 letech vyloupila sousední Děčín. Byla v laufu, jenže pak měla co dělat, aby vůbec postoupila přes předkolo do play off. Ve čtvrtfinále ztroskotala v pěti zápasech na Svitavách. Generální manažer Tomáš Hrubý musel řešit velkou fluktaci hráčů a také konflikt s Američanem Devante Wallacem, který byl po roztržce s Hrubým vyhozen z klubu.

„Sezona nebyla jen černá, ale nesplnila naše očekávání,“ řekl v exkluzivním rozhovoru Hrubý.

Jaká byla letošní sezona?

Společně s majitelem klubu ji nehodnotíme pozitivně. Cíl byl jasný, šesté místo po nadstavbě, to se nepovedlo. Spadli jsme do předkola, postup z něj já beru jako automatismus. Čtvrtfinále se Svitavami už nesplnilo naše očekávání, takže tento ročník úspěšný určitě nebyl.

Přitom v jednu chvíli to vypadalo, že severu bude vládnout Ústí, ale nakonec je Děčín stříbrný a Ústí se horko těžko hrabalo z předkola…

Asi je to trošku úsměvné, ale my jsme Děčín do té krize dostali a následně jsme mu z ní i pomohli, když jsme prohráli vyhraný zápas na naší palubovce. Když ale zmiňujeme toto období, určitě nebyla sezona jen černá. Právě vyhraná derby nebo období, kdy jsme byli na třetí příčce, byly skvělé chvíle.

Kotrmelce během sezony jistě způsobil i nestálý kádr. Trenér Antonín Pištěcký vzal výběr hráčů na sebe, co budete měnit do příští sezony, aby se neopakovala tak obrovská rotace hráčů?

Vědět, co udělat jinak, provedeme to hned. Určitě nejsme jediní, kdo rotoval s kádrem. Nymburk, který má několikanásobně vyšší rozpočet, také nenašel hned hráče, které si představoval. Mohu říct, že už nyní mapujeme trh s hráči a vybíráme potencionální posily pro novou sezonu.





Když mluvíme o rotaci hráčů, nejtřaskavějším momentem bylo propuštění nejužitečnějšího hráče měsíce listopadu celé NBL Devante Wallace. Oficiálně jste se s ním rozloučili z důvodu hrubého porušení vnitřního řádu klubu. Můžete už prozradit, co se tehdy stalo?

V první řadě bych rád řekl, že lidé mají rádi negativní senzace, což mě dost mrzí. S Devante Wallacem jsme byli nespokojeni zhruba dva až tři týdny před inkriminovanou situací, kterou všechno vyvrcholilo. Nebyla to tedy otázka jednoho či dvou momentů, ale bylo to dlouhodobější. Vygradovalo to ale v zápase s Opavou, po kterém se naplno ozvala jeho výbušnost v šatně.



Při cestě na tiskovou konferenci jsme si všimli rozkopaných dveří…

To je třeba věc, která mi úplně nevadí, temperament a emoce, i když negativní, se dají pochopit. Wallace se ale v šatně povyšoval nad své spoluhráče, nakonec i nad trenéra a při osobním pohovoru i nade mě. Bylo tam hodně zvýšeného hlasu, nepěkná výměna názorů, takže jsme ho nakonec propustili.



Prý u toho ale asistovala policie, objevily se i hlasy o fyzickém útoku. Co je na tom pravdy?

To je hloupost, žádný fyzický útok se nekonal. Policie u toho skutečně asistovala, protože po jeho výpovědi odmítl opustit prostory haly, takže jsme zavolali strážníky, aby ho z budovy vykázali.



Jistě už stavíte kádr na novou sezonu. V něm už nejsou Filip Šmíd ani David Šteffel, máme dobré informace?

Filip Šmíd už má podepsáno v Ostravě. Rozešli jsme se v dobrém, za tři roky tu odvedl obrovský kus práce, byl to kapitán týmu. Vážíme si ho za to, co pro Slunetu udělal. David Šteffel má na stole naši nabídku, zatím na ni ale nekývl a s největší pravděpodobností u nás hrát nebude. Já mu ale stále nechávám dveře otevřené, protože žije v Ústí, jeho manželka odsud pochází, ale naše stanovisko je zatím neměnné, je to na něm.



Pojďme k dalším hráčům, poletíte opět do USA na kempy? Už máte někoho v širším hledáčku?

Jedním z vybraných kempů by mělo být opět Las Vegas, kam poletí trenér Pištěcký, aby hráče lépe poznal i osobně. Je to ale pouze jeden z kroků, jinak samozřejmě skautujeme i jiné hráče. Už jsme rozhodnuti, že cizince bychom chtěli na pozici rozehrávače a na pozici vysokého křídla. Budeme to tlačit k tomu, aby všechny zahraniční akvizice byly k dispozici od 1. září až k poslednímu zápasu, kterým bude konečně, doufám, semifinále.



Opusťme nyní A tým, kadetky U19 postoupily do 1. ligy, je to pro Slunetu velký úspěch?

Jsme rádi za každý úspěch naší mládeže. Nyní v ní ale provádíme jakýsi refresh, reorganizaci. Rozloučili jsme se s naším šéftrenérem mládeže Jiřím Fialou a angažovali jsme trenéra, který má Ústí nad Labem velice dobře zmapované, Martina Pecinu. Chceme jít naproti trenérům i celé mládeži, zdokonalovat celý tento úsek našeho klubu.



To jistě potvrzuje kategorie U14, která skončila na Národním finále stříbrná…

Z tohoto silného ročníku 2005 bychom rádi udělali vlajkovou loď naší mládeže. Samozřejmě v tomto věku je to občas u hráčů nahoru-dolu, ale věřím, že to bude dobrý ročník a hodně si od něj slibujeme. Postup dokazuje i fakt, že letos hrály naše kategorie na šesti národních finále, tři roky zpět to bylo tuším jedno nebo dvě. Mládež jde jasně dopředu, ale chceme ještě víc.



Takže cílem stále zůstává, aby se zde hrála juniorská extraliga?

Přesně tak, do dvou let bychom chtěli mít v Ústí nad Labem juniorskou extraligu. Zatím se zde žádná mládežnická extraliga nehraje, věříme, že právě ročník 2005 by to mohl v budoucnu dokázat.