Ústečtí basketbalisté slaví sedmou ligovou výhru v řadě a výraznou měrou se pod ní podepsala nová posila Maverick Rowan.

Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

„Jedná se o skvělého střelce, který díky své výšce může hrát na různých pozicích jak v útoku tak v obraně,“ prohlásil na konci minulého týdne po příletu Američana kouč Slunety Jan Šotnar. Netrvalo dlouho a sedmadvacetiletý dvoumetrový čahoun své reference potvrdil.

Při výhře 87:78 v Písku nasázel Rowan 28 bodů, čímž výrazně odlehčil tradičním tahounům Slunety, na které se obrany soupeřů často soustředily. Zaujalo ale také šest z deseti trefených trojek, šedesátiprocentní úspěšnost střelby z perimetru je při takovém pemzu pokusů opravdu ohromující.

„V Písku byla skvělá atmosféra, bylo to hodně hlučné. Potřebovali jsme si vážit míče a držet se své hry. Chceme hrát jako tým a to se povedlo,“ pochvalovala si po utkání možná nová hvězda ústeckého celku.

„Když nás soupeř v závěru dotáhl, ukázali jsme mentální sílu a to, že ten tým nějakým způsobem funguje. Jak jsem říkal, moc týmů zde nevyhraje. My jsme prodloužili naši sérii a chtěl bych poděkovat mým hráčům, protože to byl ne basketbalově skvělý výkon, ale vyhráli jsme si to v hlavách, a to je důležitější,“ dodal kouč Jan Šotnar.

Důležitou výhru 89:70 proti Kolínu si připsal také Děčín, který díky lepšímu vzájemnému zápasu přeskočil svého soka v tabulce.

„Pro nás těžký zápas, který jsme chtěli zvládnout. Kolín v první čtvrtce ukázal to, co ho zdobí, a čeho jsme se nejvíce obávali, tedy trojková střelba. Naší mantrou je, že když budeme dobře bránit, můžeme hrát s kýmkoli. Když ale soupeři necháme prostor, můžeme pro změnu s kýmkoliv prohrát,“ uvedl po zápase hlavní trenér děčínských Válečníků Tomáš Grepl.