Ztráta patnáctibodového vedení a nakonec porážka s úhlavním rivalem. To byl první přípravný duel ústecké Slunety. Víc ale trenéra štvala především absence nasazení.

„Máme jeden společný trénink a pak hned první zápas. Kluky proto hodíme do vody a uvidíme, kdo bude plavat,“ avizoval před zápasem ústecký lodivod Antonín Pištěcký. Po zápase ale těžko kousal, že v jeho děravé bárce by se neutopily jen světlé výjimky. „Mrzelo mě především nasazení hráčů, protože k tomu není potřeba žádný trénink. To je věc, která by měla být automatická, ale nám bohužel v mnoha částech chyběla,“ pokrčil rameny zklamaný kouč.

Jeho tým přitom předváděl i dobré momenty, například ve 2. čtvrtině nasázel téměř 40 bodů! Navíc v kompletním složení se poprvé sešel až v úterý, na jediný trénink, den před prvním přípravným zápasem.

„Chtěli jsme vidět jen surový basketbal, jak si kluci sednou. Ukázalo se, že když si vyhovíme, můžeme hrát dobrý basket. Zároveň nám měl ale duel ukázat, kde všude tři týdny před startem ligy hoříme…,“ odmlčel se. „A bohužel je to téměř všude. Nechci veřejně říkat, kdo splnil očekávání, a kdo pohořel, ale celkově musíme zapracovat úplně na všem,“ přiznal. „Rotace v obraně, útočné kombinace, té práce je opravdu dost. Opíráme se o kvalitní cizince, ale musíme se naučit hrát spolu. Je potřeba skvělé individuality pospojovat v tým,“ měl jasno o nedostatcích.

Na vypilování má týden, příští pátek, 28. srpna, vyzve Sluneta od 11 hodin doma ambiciózní USK Praha. Fanoušci však mají smůlu. Hrát se ale bude, stejně jako během loňského léta, za zavřenými dveřmi.

BASKETBAL, PŘÍPRAVA:

BK ARMEX Děčín – Sluneta Ústí nad Labem 97:87 (25:19, 41:56, 67:72)

Děčín: Šiška 26, Ježek 20, Kroutil 12, Žikla 11, Mach 8, Kotásek 7, Bobek 5, Grunt a Skalička 4

Ústí: Karlovský 15, Šotnar a Hanes 13, Svejcar 12, Pecka 11, Autrey a Fait 6, Maděra 5, Sajin 4, David 2, Haiblík