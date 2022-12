Memoriál Josefa Baťka trhal rekordy. Prvenství bral Hájek

Jeho fotbalový sen je hrát a užívat si zápasy, ale samozřejmě i chytat míče. „Rozhodně bych chtěl někdy dosáhnout toho, co předvedl George Pickens v zápase proti Browns, kdy chytil míč jednou rukou,“ plánuje nadějný student.

V USA bude Vilém Franc do konce května roku 2023. Potom by se chtěl vrátit do dresu Blades. „Po ukončení střední školy bude záležet na tom, kam budu chodit na vysokou školu, ale nejradši bych studoval vysokou školu v Americe,“ dodává Franc závěrem.

Chceš to zkusit také?

Ústečtí američtí fotbalisté hledají nadále také nové členy, a to jak mezi dospělé, tak do svých mládežnických kategorií.

„Chceš také zkusit objevit, co v tobě je? Přijď na trénink! Tréninky seniorského týmu se konají každé úterý a čtvrtek od 19 hodin v SFC (Masarykova 24, Ústí nad Labem) a v neděli od 19 hodin na Městském stadionu v Ústí nad Labem,“ láká klub novice.

„Blades zároveň hledají nové talenty pro juniorský tým. Zájemci se mohou hlásit trenérovi juniorů Tomáši Mikušovi na telefonním čísle 731 759 385 či na e-mailu info@bladesusti.cz. Mladší sportovci mohou vyzkoušet flag football, tedy bezkontaktní variantu amerického fotbalu. Zájemci mohou psát trenérce Janě Burešové na e-mail buresova.jaja@gmail.com nebo volat na 734 846 511,“ doplnil nedávno nově zvolený předseda oddílu Jakub Valjent.