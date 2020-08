Velkolepé plány vzaly za své. Z největší boxerské události roku nic nebude. Lukáš Konečný musel zrušit plánovanou akci v Letním kině v Ústí nad Labem. Můžou za to vládní nařízení spojené s koronavirem.

„Skrečovali jsme to, potřebovali jsme kapacitu kolem pěti tisíc lidí, aby se nám to vyplatilo zorganizovat. Termín byl na 6. září, musím holt vymyslet něco jiného,“ oznámil promotér a trenér Lukáš Konečný, který je i generálním sekretářem České unie boxerů profesionálů.

Už dříve bylo jasné, že nedojde na „celebrity fight“ mezi politiky Pavlem Novotným a bývalým boxerem Jaroslavem Foldynou, který se zápasem původně souhlasil, ale poté z toho vycouval.

„Nechci dělat z politiky komedii, raději se budu věnovat práci,“ vzkázal před časem Jaroslav Foldyna.

Konečný měl i záložní plán. „Novotný byl v dané situaci ochotný vlézt do ringu se mnou a nechat si pro charitu rozbít čumák zadarmo. Měli jsme domluvu na 4x2 minuty a za každé kolo, které by ustál, by šly peníze na charitu,“ uvedl Konečný na webu profiboxing.cz. „Pevně věřím, že něco vymyslíme, jakmile to situace dovolí. Třeba po blížících se krajských volbách dojde na jeho duel s Foldynou,“

Bývalý profesionální šampion po pandemii už uspořádal dvě boxerské akce ve své Hospůdce Eden doma v Ústí nad Labem. Další zde proběhne už v pátek 7. srpna. V ringu se možná poprvé představí i jedna ze tří dcer Konečného, která se pod dohledem svého slavného otce pustila do tréninku. „Obě akce v Edenu splnily svůj účel. Padesát korun vstupné, celodenní podívaná, byť většina duelů byla o jasném vítězi. Je ale potřeba vymyslet něco většího, začínám více řešit i livestreamy,“ odtajnil.

Konečný stojí o to, aby došlo na souboj o český titul ve střední váze mezi Viktorem Agateljanem a Matúšem Babiakem, který měl být ozdobou zrušeného Letního kina. Zároveň dělá na galavečeru pro své ústecké svěřence Tomáš Šálka a Fabianu Bytyqi, kterou by měla čekat další obhajoba světového pásu WBC v atomové váze. „Chci to udělat do konce roku v Ústí,“ plánuje Konečný.

Už v dubnu mělo dojít v Ústí nad Labem na dlouho očekávanou odvetu s Mexičankou Marií Soledad Vargasovou, akce ale musela být kvůli koronaviru zrušena.