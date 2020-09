„Pro náš mladý tým to bude fantastický zážitek, který bude pro florbal na celém Ústecku velkou reklamou,“ těšilo trenéra oddílu Michala Wildhabera. Jeho svěřenkyně v Plzni padly s domácími hráčkami a s Prague Tigers, Kobylisy a Slavii však porazily.

„Sehráli jsme dvě utkání proti týmům z 1. ligy, v níž nastupujeme i my, a dva zápasy proti celkům z nižších soutěží. S prvoligovými rivaly jsme sice dvakrát prohráli, ale herně to nebylo špatné, spíše jsme doplatili na neproměňování šancí," hodnotil ústecký trenér. „Proti outsiderům jsme dominovali v obou zápasech. Se Slavií Praha to potvrzuje výsledek, u zápasu s Kobylisy děvčata opět zahodila několik tutovek, ale soupeřky jsme drželi prakticky celý zápas pod zámkem."

Zápas s Bohemians se uskuteční v termínu mezi 12. a 28. září, záleží na dohodě obou klubů.

Florbal ženy, Český pohár, 1. kolo (hráno v Plzni):

Florbal Ústí - Plzeň 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky Ústí: Mečířová

TJ Kobylisy - Florbal Ústí 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky Ústí: Bratschaedlová 2, Gabrielová

Florbal Ústí - FBC Slavia Praha 10:0 (2:0, 4:0, 4:0)

Branky Ústí: Nygrýnová 3, Šímová, Kociánová, Pechanová, Gabrielová, Jasanová, Tomanová, Bratschaedlová

Prague Tigers - Florbal Ústí 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky Ústí: 0

Konečné pořadí: 1. FBŠ SLAVIA Plzeň 10, 2. Prague Tigers 10, 3. Florbal Ústí 6, 4. TJ Kobylisy 3, 5. FBC Slavia Praha 0.