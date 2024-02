„Rád bych lidi z pozval na hokejbal, myslím, že je se na co dívat. Jsme třetí v extralize, moc tak úspěšných týmů teď v Ústí nemáme,“ přál by si pro klíčové boje bohaté návštěvy ústecký kouč.

Argumenty máte pádné. Je třetí místo momentální maximum týmu?

Já myslím, že ano, že to odpovídá hranicím, které jsme v extralize schopní atakovat. První čtyři kola se nám hrubě nepovedla a vstup do sezóny nebyl ideální. V tomto ohledu je třetí příčka možná lehce nad naše očekávání.

Udržet ji ve velice vyrovnané soutěži ale jistě nebude jednoduché…

To určitě ne! I proto jsme poctivě odmakali zimní přípravu, která odstartovala už na začátku ledna. S docházkou jsem spokojený, řekl bych, že byla nejlepší za poslední tři sezóny. Tvrdě trénovalo hlavně to jádro týmu, na němž to hodně stojí. Troufám si říct, že do jara jsme připravení a zejména ponaučení z minulých ročníků, kdy se nám druhá část sezóny nikdy moc nedařila.

Kam až byste chtěli jaro dotáhnout?

Hráči vědí, že cílem je konečně zlomit sérii čtvrtfinálových nezdarů a postoupit do semifinále.

A pokud by se to povedlo? Je to váš strop?

Podívejte se na loňské play-off. Ve čtvrtfinále jsme vypadli až v rozhodujícím pátém mači s Letohradem, kdy šlo o vůbec nejdelší zápas extraligové historie. Náš přemožitel pak došel až do finále. Takže proč bychom nemohli my? Klademe si ale postupné cíle, takže tím prvním je prokousat se mezi nejlepší čtyřku.

Přivedli jste kvůli tomu nějaké posily?

Ne. Chtěli jsme kádr, který poskytuje Ústí. Máme i hodně dobrých mladíků, kteří také dostanou svou šanci.

Přál jste si větší návštěvnost. Na co byste diváky nalákal?

Myslím, že Elba si to zaslouží. Není jednoduché držet se ve špičce mezi tuzemskou elitou. Je to vyrovnaná soutěž a určitě je se na co dívat.