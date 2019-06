Ústí n. L. – Radar, který spolehlivě detekoval 59 z 61 plzeňských střel na západě Čech a další spršku ustál i v domácím prostředí. Právě Radar je přezdívka Tomáše Rechtorika, brankáře juniorů Elby, který pustil v celé finálové sérii pouze tři góly a výraznou měrou se podepsal pod titul.

Tomáš Rechtorik, brankář juniorů Elby. | Foto: Elba DDM Ústí

„Já myslím, že je to zásluha celého týmu. Každý má svou úlohu, já jsem samozřejmě rád, že mi to takhle vyšlo, ale kdyby mi spoluhráči nepomohli, tak by to takto nedopadlo,“ pravil skromně po třetí výhře, kdy se mu na krku houpala zlatá medaile.