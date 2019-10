Severočeská metropole a Praha. Florbal Ústí a Start98 Praha-Kunratice. Dva týmy, které od sebe leží celkem daleko, přesto má jejich bitva vždy náboj téměř jako derby.

Florbal ilustrační, florbalisté Ústí ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

„Je to z doby, kdy jsme postupovali do I. ligy a ve finále II. ligy jsme vyřadili právě Start98. První ligu pak ale nějaký tým nepřihlásil a oni se do ní dostali také,“ odhalil důvod nesmiřitelné rivality kapitán Florbal Ústí David Stummer.