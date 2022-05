„I když tomu výsledek neodpovídá, byli jsme dnes o něco lepším soupeřem. Ve druhé čtvrtině jsme se dostali do těsného bodového kontaktu, ale pak nám zase došly síly. Nepříjemná obrana a rychlý basketbal, co Nymburk dnes předváděl, nám dělaly problémy," řekl v pozápasovém hodnocení Novák.

„Zápas se možná zlomil právě ve druhé čtvrtině. Když se s Nymburkem nehraje na sto procent celých 40 minut, pak dochází k takovým šňůrám. Já stále věřím, že doma potrápíme Nymburk daleko více. Atmosféra v Nymburce byla solidní, čekám, že nám domácí prostředí pomůže. Ale energii bychom měli dávat do zápasu stejnou doma i venku," dodal.

FOTO: Ve druhém zápase Sluneta propadla, na cestu na sever dostala stovku

„Byl to pro nás hodně těžký zápas, v první půli jsme hráli celkem dobře, ale pak nám chyběla trochu disciplinovanost ve druhé půli a tam nám zápas utekl. Musíme to ale hodit za hlavu a soustředit se na další zápasy. Už v závěru poločasu nám tam Nymburk utekl, poté co jsme ho začali stahovat. A když pak ve druhé půli přišlo několik našich ztrát, rázem z toho byl velký náskok domácích. A už bylo těžké se zase dotáhnout," dodal jeden z ústeckých rozehrávačů Kaleb Joseph.