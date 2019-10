Basketbalisté Ústí nad Labem svedli v Národní ligy další dramatickou bitvu. Po Brnu udolali v prodloužení i Olomoucko, které v domácí premiéře přemohli 100:97.

Basketbalové utkání mezi Ústím a Olomoucí. | Foto: Deník / Karel Pech

Severočeši v loňské sezoně vyhráli nad Olomouckem dvakrát v prodloužení o jediný bod a hned úvodní vzájemný střet nové sezony přinesl opět pořádný nervák.

Začátek zápasu tomu přitom nenasvědčoval. Domácí šli do sedmnáctibodového trháku. Jenže hosté to nezabalili a ve třetí periodě skóre dokonce otočili. V poslední minutě to vzal na sebe veterán Houška a zařídil prodloužení. Zkušený pivot úřadoval i v nastavení s 24 body dotáhl Ústí k vydřenému vítězství. Poslední střelou ještě mohl vyrovnat Palyza, ale trojkový pokus neproměnil.