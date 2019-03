Ústí n. L. – Hokejbalisté ústecké Elby sice nejprve padli na hřišti lídra tabulky, Kert Parku Praha, 1:5, pak však smetli Rakovník, rovněž venku, 4:0. První gól mezi muži si v Rakovníku připsal 18letý Martin Stupka. „Myslím, že to bude drahé,“ odtušil po utkání, ačkoliv radost z výhry a prvního gólu rozhodně neskrýval.

Hokejbalista Elby DDM Ústí nad Labem Martin Stupka. Foto: Elba DDM Ústí/Tomáš Laibl | Foto: Elba DDM Ústí / Tomáš Laibl

Právě Stupka načal bezbrankový stav, ve dvojnásobné početní výhodě poslal Elbu do vedení. „Pocit to byl neskutečný. Šance jsem měl už minulý víkend doma, v utkání s Kertem mi to při stejné kličce ujelo, takže jsem strašně rád, že to tam teď spadlo,“ radoval se po prvním extraligovém gólu mezi seniory.