Už dvakrát vyvezl mladé basketbalisty Ústí nad Labem do Ameriky. Chtěl jim ukázat nejlepší ligu světa NBA a také okusit hru fyzicky zdatnějších soupeřů. Po návratu tým Michala Žaluda čeká vrchol sezóny – mistrovství republiky hráčů do patnácti let. A Sluneta patří v domácím prostředí k jednomu z favoritů. Turnaj začíná už tento pátek 28. dubna.

Trenér basketbalistů U15 Sluneta Ústí nad Labem Michal Žalud zve na páteční zápas jeho týmu ve čtvrtfinále s Pardubicemi. Hraje se v pátek v 16:00. | Video: Deník/Vladimír Mayer

Vystudovaný učitel tělocviku a zeměpisu Michal Žalud je nezmar. Řídí rodinnou firmu, je radním v Trmicích a tamním předsedou Sportovního klubu, který zaštiťuje fotbal, nohejbal a volejbal. Také býval velitelem trmické městské policie. Celý život je ale spjatý hlavně s basketbalem. Jako vysokoškolský student hrál za Ústí nejvyšší soutěž, nyní ve svých 45 letech trénuje tým U15 Slunety Ústí nad Labem.

Šestnáct těchto mladých kluků vzal v březnu na 10 dní do USA. Prý to byly to nervy, ale stálo to za to. „Když jsme vystoupili na newyorském Manhattanu a kluci viděli poprvé ty velké mrakodrapy, tak je to dostalo. Všichni jen s otevřenou pusou říkali „wow“, vzpomíná na noční procházku po brooklynském mostě.

Trenér mladých basketbalistů Ústí Michal Žalud vyrazil se svými svěřenci na cestu do Ameriky. Navštívili Atlantu a New York. Snímek je z brooklynského mostu v New Yorku.Zdroj: archiv Michala Žaluda

Program měli v Americe nabitý. Dva dny v New Yorku, pak osm dní v Atlantě. Tam navštívili zápas NBA mezi domácím týmem a jedním z favoritů ligy Golden State Warriors, kde hraje hvězda Steph Curry. Současně si zahráli s o rok starším místním týmem a také absolvovali menší turnaj. Zážitků si tak přivezli mraky. „Například vidět na vlastní oči pohyb Stepha Carryho po hřišti bylo neskutečné,“ rozplývá se Žaldy, jak mu všichni říkají.

Horší to bylo, když přijeli do hotelu v New Yorku a na recepci slyšeli, že jim zrušili bezdůvodně rezervaci. „To nám bylo krušno, ale nakonec jsem to tam vyřešili,“ usmívá se dnes.

Zabavit kamion a použít jako zátaras? Můžeme, říká policie. Zbývá uhradit škody

Také jízda nočním newyorským metrem byla velký zážitek. „Zatrnulo nám, když jsme se vraceli první večer z centra do hotelu a nemohli jsme trefit, protože večer tam metro jezdí úplně jinak. Nakonec nám poradil jeden bezdomovec,“ popisuje jeden z nejzapeklitějších momentů výpravy.

Všem cestovatelům neustále zdůrazňoval: „Váš pas a zdraví je to nejcennější. Hlídejte si je!“

A co se stalo? Pas ztratil on. „Naštěstí mi česká ambasáda pomohla a vše dobře dopadlo. Dokonce se i za několik dní můj pas našel – nechal jsem ho v kapsičce sedačky v letadle při přeletu z New Yorku do Atlanty,“ doplňuje příběh se šťastným koncem.

Žádná sláva. Pohyb po Ústí není pro chodce bezpečný, u nemocnice dojde k úpravám

Proč vlastně padla volba právě na město, kde byly v roce 1996 olympijské hry? Protože mladší bratr Michala Žaluda Jan v Atlantě žije. Odešel tam už v 16 letech studovat střední školu a hrát basketbal. Byl to velký ústecký talent a chytl se i za mořem. Ale kvůli zranění se sportem skončil. Přesto za oceánem zůstal a našel si tam i manželku.

Ústečtí basketbalisté si v Atlantě zahráli jeden turnaj, kde byli i trenéři z prestižní ligy NCAA. „Chtěl jsem, aby si užili basketbal, jaký se hraje v Americe. Tedy více fyzický a rychlejší. Kluci to pocítili a bylo to pro ně velké poznání,“ zamyslel se trenér.

Trenér mladých basketbalistů Ústí Michal Žalud vyrazil se svými svěřenci na cestu do Ameriky. Navštívili Atlantu a New York. Snímek je z Atlanty, kde se kluci setkali s basketbalistou Vítem Krejčím.Zdroj: archiv Michala Žaluda

Po turnaji za nimi přišel také jediný český hráč působící v současnosti v NBA Vít Krejčí. V Atlantě sice více prosedí na lavičce, ale pro mladé basketbalisty to je velký vzor. Michal Žalud na něj sháněl měsíc kontakt, nakonec se mu setkání podařilo domluvit. „Kluci se s ním viděli dvakrát. Jednou za námi přišel do haly, kde jsme hráli turnaj. Povídal si s kluky, podepisoval se jim a zahrál si s nimi vyřazováka. Pak nás také po zápase NBA pozval na palubovku,“ vzpomíná na velký zážitek.

Michal Žalud (185 cm) má dva syny. Ten sedmnáctiletý Jan (182 cm) nakukuje do dospělého týmu Slunety a čtrnáctiletý Jakub (188 cm) táhne právě tým U15. Jejich táta oba vyvezl s jejich týmy do Ameriky. V roce 2019, když starší Jan hrál za tým U14, tak cestu organizoval Michal jako rodič. Po čtyřech letech si to zopakoval s druhým synem, ale nyní už z pozice trenéra týmu.

Pomohou slimáci v léčbě rakoviny? Ústecká univerzita hlásí zajímavý objev

„Letošní cesta byla o stupeň dál,“ porovnává obě zámořské mise. „První výlet byl krásný, ale nyní jsme byli více připraveni. Přidali jsme i zastávku v New Yorku, také jsme bydleli více v centru Atlanty, takže to bylo lepší,“ hodnotí s odstupem.

Cílem cesty bylo také stmelit kolektiv. „To se povedlo, kluci tam našli mezi sebou spoustu dalších přátelství,“ je si jistý.

Trenér mladých basketbalistů Ústí Michal Žalud vyrazil se svými svěřenci na cestu do Ameriky. Navštívili Atlantu a New York. Nyní je čeká domácí mistroství republiky.Zdroj: Deník/Vladimír Mayer

To by se nyní mohlo hodit. V pátek 28. dubna totiž začíná mistrovství republiky U15. A bude se hrát v nedávno nově otevřené ústecké hale Sluneta 2. „O pořadatelství domácího šampionátu jsem bojoval čtyři roky, konečně se nám to povedlo a my se tam kvalifikovali,“ je šťastný šéf rodinné firmy.

Pro hodně kluků je to rozloučení se žákovskou kategorií. Minulý rok šel tým Michala Žaluda do závěrečného turnaje, kam postupuje 8 nejlepších týmů republiky, jako vítěz extraligy Čech. Ale v Brně skončil na čtvrtém místě bez medaile.

FOTO: Sluneta 2 nabízí basketbal, fitko i kavárnu. Halu slavnostně otevřeli

Letos by rád získal medaili. Sluneta zahájí čtvrtfinále v pátek v 16:00 proti Pardubicím. Tedy loňským poraženým finalistou. „Přivedli si do týmu jednoho 195 centimetrů vysokého hráče, takže to bude těžké,“ odhaduje a přeje si, aby přišlo jeho tým podpořit co nejvíce fanoušků. Očekává jich kolem pěti stovek.

Ústí má několik velkých talentů a může se stát, že si je tam vyhlídne nějaký zvučný klub. Jako se to stalo v mládí jejich trenérovi. „Po mistrovství republiky U18 jsem dostal nabídku do Bayeru Leverkusen. Vycestoval jsem tam a bylo to skvělé. Jenže kvůli zranění jsem tam nezůstal,“ povzdechl si velký basketbalový srdcař.