Svěřencům Jana Šotnara totiž postupně začaly docházet i síly, už po pěti minutách třetí čtvrtiny (42:63) tak bylo jasné, že série se chýlí ke konci.

Ústí nakonec nakupilo 24 ztrát, zatímco Středočeši posbírali stejný počet asistencí. Domácím se nevedla ani střelba z pole, proti agresivní obraně soupeře, která je prověřená i evropskými velikány, Ústí pálilo s úspěšností pouze 32%.

A když se k tomu přičetla i soupeřova převaha pod košem, kde hosté zaznamenali o 11 doskoků víc, navíc domácí pivot Johnson zůstal bez bodu, s pouhým jediným doskokem a čtyřmi fauly, bylo to v závěru jen o výši skóre.

To brzy pochopil i trenér Šotnar, který tak dal výrazně více prostoru mladým nadějím Slunety, což hlasitě ocenily tribuny Sportcentra Sluneta. Ty nakonec, i přesto, že Ústí potřetí ze čtyř semifinálových konfrontací neuniklo stobodovému přídělu, znovu ocenily bouřlivým potleskem domácí tým za historický úspěch.

"Gratuluji Nymburku k postupu. Nás bohužel zlomilo, že nám po včerejším zápase došly síly, což bylo asi rozhodující," měl o důvodu vysoké porážky jasno domácí Dalibor Fait.

"Chtěl bych hlavně strašně moc poděkovat našim fanouškům, kteří nám v domácích utkáních vytvořili skvělou kulisu, fandili nám i za nepříznivého stavu, myslím, že jsme si to všichni užili," děkoval za elektrizující atmosféru v obou utkáních trenér Slunety. "Zároveň gratuluji Nymburku k postupu do finále, díky za dobrou sérii. Myslím, že oba týmy to odehrály tak, jak chtěly. Samozřejmě, že oba chtěly vyhrát, ale důležité je, že se nikdo nezranil, nebylo to nějak extra vypjaté," pochvaloval si. "My se teď musíme připravit na souboj o třetí místo, protože ještě není konec, minimálně jedno domácí utkání bude, a věřím, že na něj bude naplněná hala na Slunetě."

"Důležitý dnes byl začátek utkání, který se nám povedl tak, jak jsme chtěli. V závěru druhé čtvrtiny jsme měli špatné tři minuty, ale ve druhém poločase jsme to napravili," přidal svůj pohled hostující kouč Aleksander Sekulič.

"Jsem rád, že jsme sérii zvládli 4:0 na zápasy, ale i dnes tam byly z naší strany úseky, které nebyly dobré. Vždy, když jsme si vytvořili dvacetibodové vedení, bylo to jako přes kopírák ze včerejška, kdy jsme propadli a vrátili jsme Ústí do hry, což by se nám stávat nemělo. Ve druhé půli už to ale bylo lepší a těší nás, že je nakonec výsledek dnešního zápasu i celé série jednoznačný," doplnil křídelník Nymburka Lukáš Palyza.

Nymburk se tak může chystat na útok na svůj osmnáctý titul v řadě, ani Ústečtí však nepřijdou zkrátka. Ve hře jsou totiž ještě bronzové medaile, soupeřem jim bude poražený ze série Opava-Brno, kde zatím Slezané vedou 3:1 na zápasy. Jasno může být už zítra, kdy se hraje pátý mač v Opavě.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, semifinále, 4. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - ERA Basketball Nymburk 64:102 (11:27, 37:49, 50:76)

Ústí: Joseph, Spencer a Autrey 11, Svejcar a Pecka 9, Karlovský a Fait 6, Haiblík 1, Gabriel, Johnson a Wiesner 0

Nymburk: Hruban 22, Routt 16, Harding 15, Ross 12, Palyza a Benda 8, Rylich 7, Kříž 5, Tůma 3, Váňa, Gak a Kovář 2

Trojky: 19/5 - 21/5. TH: 37/27 - 24/19. Doskoky: 29 - 40. Osobní chyby: 22 - 28. Diváci: 1 055.

Konečný stav série: 0:4.