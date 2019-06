„Bohužel po dvou skvělých sezónách je to letos vážně očistec a smůla se nás drží. Spíš se nám to dál sype, než že by se nám vraceli marodi,“ prohlásil ke stavu zraněných opor Vachuta.

Do tréninku už se zapojila jedna z největších hvězd, skokan Ščerba, klub ale jeho start riskovat nebude. „Nechceme nic uspěchat, aby se mu zranění neobnovilo, takže do Kolína s námi nepojede,“ dodal šéf ústeckého klubu. „Čeká nás spíše boj o udržení barážové naděje. Musíme to nějak přežít a uchovat si co nejlepší umístění před závěrečným kolem.“ To bude až v srpnu a Vachuta doufá, že do té doby by se už marodi mohli dát dohromady.

Největšími soupeři jsou Liberec, Jablonec a Hradec Králové, ve hře je ale spousta faktorů. „Za týden se koná mistrovství republiky juniorů a dorostu, takže ne všechny celky budou chtít nasadit veškeré mladé talenty. Snad přivezeme dobrý výsledek,“ uzavřel Vachuta.