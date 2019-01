Ze čtyřkolky do auta. Ollie Roučkovou čeká na Rallye Dakar další premiéra

Ústecký kraj - Nepřestává překvapovat. Zatímco v roli dakarského nováčka dojela letos Ollie Roučková do cíle se čtyřkolkou, v lednu bude v Peru v kategorii SidexSide točit volantem svižného vozítka. A nebude na to sama jako při jízdě na čtyřkolovém motocyklu. Do buginy Can Am Maverick XRS vedle ní usedne Daniel Zelenka.

„V lednu jsem na na Dakaru po této kategorii pošilhávala. Sledovala jsem, jak se SidexSide prodírají terénem, ale nevěděla jsem, jak do toho,“ říká rodačka z Děčína. Rychlejší než terénní auta Po návratu z Jižní Ameriky oslovili s týmem Moto Racing Group dovozce BCE s. r. o. a přišla nabídka, jaká se neodmítá. „Dostali jsme stroj a podporu, ale všechno ostatní jsem si musela obstarat jinde,“ pokračuje čtyřiatřicetiletá jezdkyně. Byl to stres, říká Roučková. Teď „Bestie“ už klidně pluje do Peru Přečíst článek › Výzva byla i v termínu. Tým měl jen měsíc a půl na to, aby vůz postavil a stihl ho nalodit na trajekt. Jednalo se doslova o sprint. „Autíčko se skládalo od šroubků. Fungovala jsem jako pošťák, v jednom kuse jsem mechanikům přivážela nejrůznější součástky. Kluci chodili ze své práce do dílny a spali sotva dvě hodiny denně,“ vypráví. Vzhledem k okolnostem se Ollie postaví na start, aniž by si mohla vozidlo SidexSide víc „osahat“. Najezdila okolo tří stovek zkušebních kilometrů, ale protože měla k dispozici i sériový model, jezdila, co to šlo. K adaptaci na pouštní terén Dakaru pomohl i nedávný trénink v dunách poblíž Dubaje. Ollie odstartuje 6. ledna s číslem 435 a je jednou z 33 přihlášených posádek. S ohledem na nízkou hmotnost by speciály SidexSide měly být v některých pasážích nadcházejícího motoristického maratonu rychlejší než terénní auta. „Jsou takové svižné golfové vozíky,“ usmívá se světlovláska. Nebojí se a myslí na páté místo „Hlavní bude dostat se do cíle, ale myslím, že v našich silách bude dojet do pátého místa. Vím, že pojedu proti lidem, kteří SidexSide jezdí třeba pět let. Oproti nim jsem úplný nováček. Můj výhled je sice hodně odvážný, ale nebojím se,“ tvrdí. Roučková titul neobhájila. Ale smutná nejsem, řekla Přečíst článek › Osoba navigátora byla prý předem daná. „Věděla jsem, že potřebuju někoho, s kým se nezabijeme. Nakonec to vyplynulo z dlouhého přátelství a důležitou roli sehrálo i to, že Daniel je můj mechanik. Stál u zrození autíčka a přesně ví, kam sáhnout,“ pochvaluje si. Pokud nejnáročnější vytrvalostní soutěž dokončí, získá jeden primát. Stala by se totiž prvním Čechem, který na Rallye Dakar dojede v roli řidiče dvě kategorie. „To je pro mě novinka… Statistiku nemám zmapovanou, jen aby mě to nesvazovalo,“ přiznává Roučková, která vyráží vstříc dobrodružství na Nový rok. Převážně písečný charakter Dakaru a nižší porci etap oproti předchozím ročníkům příliš neřeší. „Myslím, že nás čeká extrémně těžký pouštní terén. Počítám, že lopatu budu mít celou dobu pěkně po ruce,“ dodává. Z kombinézy do šatů. Čekala jsem, že spadnu a zabiju se, říká Roučková Přečíst článek ›

Autor: Milan Novotný