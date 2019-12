Mezinárodní pohár Alpe Adria Cup se hraje od sezóny 2015/2016. Zatím pouze jediný tým dokázal projít skupinu bez ztráty bodu. Před dvěma roky, mimochodem ve skupině i s ústeckou Slunetou při její první účasti, to zvládly slovenské Levice. Severočeský celek může nyní své východní sousedy dorovnat, přidat se k nim mohou ještě Pardubice.

"Rozhodně nic nevypustíme, chceme to dotáhnout bez ztráty bodu," řekl hned na úvod důrazně ústecký trenér Antonín Pištěcký. Kde kdo namítne, že hraje první s posledním a nikomu o nic nejde, jenže… "Krom toho mohou diváci vidět evropský basketbal, zahraničního soupeře, který sem běžně nejezdí," dodal kouč, jehož celek má s Grazem bilanci dvou výher a jedné porážky. Oba týmy se ve skupině utkaly už v sezóně 2017/2018. Sluneta doma dominovala a vyhrála 93:44, venku však padla 73:75 a Graz zaznamenal jedinou pohárovou výhru. Letos se ale dokázala svému soupeři pomstít a na palubovce předposledního týmu rakouské Superligy vyhrála 104:75.

I to je předzvěst, že by se diváci mohli pobavit skutečnou kanonádou, okořeněnou dravým mládím. "Příležitost samozřejmě dostanou i mladí hráči, ale neznamená to, že na hřišti zůstanou. Musí si jí zasloužit, určitě nebudu hrát dvacet minut s mladíky, abychom pak prohráli o dvacet bodů," upozornil Pištěcký, že i poslední pohárový zápas bere opravdu vážně.

Zápas bude pro Slunetu i prověrkou v obraně, v sobotu totiž na ligu dorazí aktuálně druhý celek tabulky, Opava, která padla jen s Nymburkem. "Na Graz si projdeme krátké video, ale jinak budeme trénovat hlavně obranu, protože následovat bude zápas s Opavou, kterou budeme chtít před Vánoci doma porazit," odkázal ústecký lodivod.

Sportcentum Sluneta si tak po suchém listopadu užívá basketbalové hojnosti, proti Grazu bude chtít navléknout druhý vítězný korálek ve třízápasové domácí šňůře. Start je ve středu 18. prosince tradičně od 18 hodin.