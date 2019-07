Stejně jako v předchozích ročnících, i letos čeká na odvážlivce 300 metrů plavání, 12 kilometrů jízdy na kole a tříkilometrový běh. Účastníci triatlonového závodu budou startovat v celkem šesti kategoriích, závody začnou v prostředí povrlské přehrady ve 14.30. Ocenění budou vždy tři nejlepší triatlonisté, vyhodnocení budou též nejlepší Povrlák a Povrlačka v každé kategorii.

„Každý rok se mi účastníci přihlašují až na místě v den závodu, to jsem neměnil. Co se týče počtu triatlonistů, vždy záleží na počasí. Předpověď ale vypadá dobře, takže přes tu stovku bychom se přehoupnout měli. Ideální počet je nějakých 120 lidí. Letos ocení hlavně novou silnici, po které se poběží. Právě stará silnice nás v předchozích letech trochu trápila,“ přiblížil okolnosti závodu pořadatel Ivan Málek, který zároveň dodal, co je na přípravách nejtěžší: „Čím dál náročnější je pro mě shánění sponzorů. Mosazný muž je malá akce, jde tedy spíše o to sehnat obrovské množství menších sponzorů. A organizace? Po těch letech už vím co a jak, stačí mi jen pár týdnů.“

Tak vypadal Mosazný muž v roce 2017:

a tak v roce 2016:

Závod Mosazný muž se poprvé běžel v roce 1987. Za jeho vznikem byla hospodská sázka, premiérového ročníku se zúčastnilo 22 lidí, mezi nimi například fotbalista, hokejista, cyklista či lyžař.

„Mosazný muž měl skromné začátky, měla to být především zábava, na rekordy nikdo nemyslel. Do desátého ročníku jsem poctivě kontroloval, zda mezi závodníky není někdo se sportovní licencí. Jedenáctý ročník byl už otevřený závod. Najednou se tu objevovali borci s reprezentačním dresem, pár specialistů jsem tu zažil. Jsem rád, když se sem vracejí lidé, kterým sport přirostl k srdci,“ popsal tradici povrlského triatlonu Málek.