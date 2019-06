Silový trojboj (powerlifting) je silový sport, který se skládá ze 3 disciplín: dřep, bench-press (též tlak na lavici) a mrtvý tah. Je podobný vzpírání, v obou těchto sportech se zvedá osa v různých disciplínách a závodník má na každý z nich tři pokusy. Sportovec věnující se silovému trojboji se nazývá lifter nebo také powelifter.

Jedním z nich je i inženýr Pavel Kraus, který působí na Fakultě strojního inženýrství ústecké univerzity jako odborný vědec. A pro sebe, svou zem i svou univerzitu si připsal mimořádný úspěch. Na mistrovství Evropy v Německu totiž získal stříbrnou medaili. V kategorii Muži Open do 100 kg RAW uzvedl celkem 700 kg (dřep 260 kg, bench 170 kg a mrtvý tah 270 kg).

„Jsme velice rádi, že naši vědci vynikají i v oblasti sportu. Na Pavla Krause jsme náležitě hrdí, vždyť v roce 2017 již získal titul druhého vicemistra světa v silovém trojboji v kategorii Muži Open do 90 kg RAW,“ uvedla Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení děkana FSI.

„Po získání poháru ze Sportovního dne rektora 2019 za nejlépe sportující fakultu je to letos další velký sportovní úspěch našich pracovníků. Děkuji všem studentům a pracovníkům fakulty, že se zapojují do sportovních aktivit a dokazují tak, že i naši vědci mají sportovního ducha a nejsou to žádné laboratorní myšky. Pavlu Krausovi, samozřejmě, upřímně gratuluji,“ dodal profesor Štefan Michna, děkan FSI.