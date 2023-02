„Byl to prostě táta sálovky, měl na hrbu defacto veškerou organizaci. Nějak jsme mu pomáhali, ale v drtivé většině to dělal všechno sám. Sálovka byla jako jeho děcko. Prostě tím žil,“ sdělil Deníku Václav Valštýn, předseda krajské komise.

Jiří Jedlička se sálové kopané věnoval přes 30 let. Sálová kopaná v Ústeckém kraji má aktuálně dvě soutěže. Pět týmů hraje v krajské lize, hned devět v té veteránské.

„Rozhodně nechceme, aby soutěže zanikly. Už jenom kvůli panu Jedličkovi se musíme snažit, aby to pokračovalo dál. Do konce sezony ještě zbývá pár turnajů. Pak si musíme sednout a s ostatními si všechno nějak rozdělit, aby to dávalo smysl. Pan Jedlička byl v důchodu, my všichni chodíme do práce, o to je to pro nás těžší,“ zdůraznil Valštýn.

Úbytek týmů? Nevím, čím to je, kroutí hlavou Jedlička

„Smrt pana Jedličky mě hodně zasáhla, volala mi to jeho žena. Když řeknu, že to byl velký funkcionář, tak je to ještě slabé slovo. Sálovku obrovsky miloval, byli jsme často v kontaktu. Byl to prostě obrovský srdcař. Drtivá většina práce spadla na mě, trochu se s tím peru, pan Jedlička na to měl hromadu čas byl prostě bombarďák. Ale týmy chtějí pokračovat a sami nabídly pomoc,“ pravil Jaroslav Oborník, předseda komise rozhodčích.

V myšlenkách se prý rodí nápad na pořádání turnaje na počest Jiřího Jedlička. „Sice jsme o tom ještě nemluvili, ale ano, mám v hlavě myšlenku, že bychom mohli pořádat nějaký memoriál. Uvidíme,“ uzavřel vše Valštýn.