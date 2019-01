Ústí nad Labem – Ženský futsal má řadu obdivovatelů, ale hlavně desítky nových hvězdných krasavic. V divizi ve skupině A hraje osm mužstev a celá polovina měla v sobotu sraz ve sportovní hale v Krásném Březně, druhá část hrála svůj turnaj na Kladně.

Poslední šesté turnajové kolo se odehraje v sobotu 23. února v Krásném Březně a v Libouchci. Kdo postoupí na mistrovství České republiky se ještě neví, ale nejblíže jsou sportovkyně SK Rakovník a FC Betis Kadaň. Ústecká mužstva sbírají zkušenosti.

Kdo by čekal jemné dotyky a vonící růžová tílka, byl by překvapen. Mužstva FC Tiradores Ústí, FC Balticflora Teplice, ŠT ZOO Ústí a FC Betis Kadaň se střetla pod dohledem zkušené rozhodcovské dvojice Šmíd – Hanzlík a diváků v hale bylo skutečně dost. Hned v prvním utkání se střetla domácí mužstva, v zelených dresech hrající reprezentantky ZOO porazily 2:0 chřipkou oslabené tanečnice FC Tiradores. Skutečně pohledný futsal předváděla obě přespolní mužstva, která měla ve svých řadách několik hvězd. Teplická hráčka s číslem šestnáct na zádech Denisa Dražanová by klidně mohla hrát s klukama, soupeřky ji znaly, ale stejně neuhlídaly.

Nejlepší futsalistku do Ústí přivezl mladý trenér z Kadaně. Jmenuje se Štěpánka Lukešová a hrála v červeném dresu s číslem deset. Nejenže levačkou zavěsila čtyři krásné góly, ale její kličky byly skutečně skvostné. „V Kadani je o ženský futsal takový zájem, že mohu klidně postavit dvě mužstva. Dnes zachytala skvěle Kateřina Bubenová, holky hrály takticky a stále mají šanci na postup do republikového finále," nadšeně popisoval situaci trenér Jaroslav Mezera. Dívčí futsal má ještě své rezervy, ale nechybí mu individuality a nadšení.

Divize A, turnaj v Krásném Březně: FC Tiradores Ústí – ŠT ZOO Ústí – 0:2, ŠT ZOO Ústí – FC Betis Kadaň – 1:3, ŠT ZOO Ústí – FC Balticflora Teplice – 1:3, FC Tiradores Ústí – FC Betis Kadaň – 1:6, Tiradores Ústí – FC Balticflora Teplice – 0:1.