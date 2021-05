"Velká cena byla díky současné situaci zvláštní. Chyběli diváci, vše bylo v režii přísných hygienických podmínek, ale sportovní kvalita byla neoddiskutovatelná," řekl Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace a na adresu vítězky měl jen slova chvály: „Je to opravdu šikovná holka z Vysočiny, nemá toho ještě tolik za sebou, ale vyhrála naprosto zaslouženě. Jedná se o velký úspěch a myslím, že další má před sebou.“

Vendula Sedláčková zůstala na severu Čech až do neděle. Na cestě do Jihlavy byla ještě po obědě. „Těším se domů, už tam asi včera slavili. Je to můj největší úspěch, hlavně finálová soupeřka byla silná, ale mám ohromnou radost, že se mi to povedlo,“ popsala pocity Sedláčková, která se hned začne připravovat na červnový evropský šampionát do 22 let.

Do krajské metropole dorazily na sever Čech výpravy z devatenácti států, do dvou ringů nastoupilo 99 boxerů a boxerek. Nejúspěšnější reprezentací se stalo Mongolsko, které získalo osm medailí.

"Byli silní, přijeli skvěle připravení z Německa, kde ladili formu na soustředění. Jsou všichni naočkování, chystají se mimo Ulánbátar, připravují se v kempu a jezdí jenom na turnaje. Olympijské přípravě podřizují vše," uvedl Žáček na adresu devíti statečných mongolských vyslanců.

Čeští muži se oproti nim do sobotního finálového bloku neprobojovali. "Martin Pinc byl v supertěžké váze aktivní, hodně blízko. Maxim Schejbal bral bronz v polotěžké, smůlu měl Miloš Bartl (75 kg), který dostal do rtu loktem. Škoda Petra Nováka (63 kg), jenž je v přípravě na Evropu do 22 let a měl potíže se zády. V jeho váze měl bombarďáky, třeba mistra světa Sofiana Oumihu z Francie," rekapituloval znamenitou olympijskou prověrku šéf českého boxu.

Národní tým vedle vítězky Sedláčkové (64 kg) a bronzové Kateřiny Čavajdová (57 kg) posbíral v kategorii mužů čtyři bronzová umístění.