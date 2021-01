„K rozhodnutí o snížení počtu zápasů došlo i proto, že už v prosinci Výbor České basketbalové federace rozhodl, že se nebude hrát baráž o nejvyšší soutěž a z NBL se nebude sestupovat. Věříme také, že v tomto upraveném formátu už bychom měli být schopní ligu dokončit,“ uvedl předseda ALK NBL Tomáš Kotrč.

Ústí je momentálně na šestém místě a Děčín na desátém. Do konce základní části zbývají jen tři kola. Nadstavba poté bude zahájena po únorovém reprezentačním bloku, přičemž kluby bez reprezentantů by si některé zápasy mohly předehrát už během okna evropské kvalifikace. Po nadstavbě bude následovat předkolo play-off pro týmy ze 7. až 10. místa, kde se oproti původnímu rozpisu (série na dvě vítězná utkání) bude hrát jen na dva zápasy, a rozhodovat tak bude celkové skóre. I touto redukcí se získá další termín zejména pro play-off.

„Nechceme především přicházet o zápasy v hlavním play-off a chtěli jsme ponechat série v původním formátu. Jsou to ty nejkvalitnější zápasy a my doufáme, že v dubnu už třeba budou moct diváci aspoň v nějakém počtu do hledišť, třeba i po prověření antigenním testy,“ doplnil Kotrč na webu nbl.cz.

Série play-off už zůstávají v původním znění. Ve čtvrtfinále a semifinále se tak bude hrát na 4 výhry, finále na tři a série o bronz bude na dvě vítězství. Liga by měla skončit nejpozději poslední květnový týden. I proto, aby pak měla reprezentace dostatečný čas na přípravu na olympijskou kvalifikaci.