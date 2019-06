Během dvoudenního zápolení v Olomouci sice ve skupině porazili Pardubice i Brandýs nad Labem, prohráli však s pozdějším vicemistrem, ZŠ Marjánka Praha. Ve čtvrtfinále navíc podlehli i domácí Olomouci, a tak je čekaly jen zápasy o umístění. V nich zdolali Plzeň i Dolní Břežany.

VÝSLEDKY ZŠ RABASOVA:

Skupina B: vs. Marjánka Praha 3:6, vs. Brandýs n. L., Na Výsluní 6:1, vs. Pardubice, Dubina 7:3

Čtvrtfinále: vs. Olomouc, Heyrovského 3:9

O 5. - 8. místo: vs Plzeň, 25. ZŠ 9:3

O 5. místo: ZŠ Dolní Břežany 5:2

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. ZŠ Šumper, 2. ZŠ Marjánka Praha, 3. ZŠ Heyrovského Olomouc, 4. ZŠ Opava, Kylešovice, 5. ZŠ Rabasova .........