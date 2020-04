Volejbal čekají historické novinky. Kvůli současné koronavirové krizi český svaz rozhodl, že žádný celek z elitní soutěže nesestoupí, nikdo ji neopustí ani po nadcházející sezoně a v budoucnu budou kromě sportovní roviny rozhodovat i finance a nově zavedený licenční řád. „Správní rada nám na úterním zasedání zachránila extraligu v Ústí nad Labem. Máme v ruce rozhodnutí a teď začnou další jednání,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Deník manažer ústeckého celku Miroslav Přikryl. Jeho klub skončil v nedohraném ročníku poslední a původně měl hrát baráž.

BUDE NUTNOST MÍT LICENCI

Dlouho jste byli v nejistotě. Teď se vám hodně ulevilo?

Nějaké zákulisní náznaky jsme měli. Budeme čekat, jestli se bude hrát opět ve 12 nebo nově ve 13 týmech.

Na nejvyšší soutěž mají právo i Bučovice, vítěz první ligy. Myslíte, že se do vybrané společnosti přihlásí?

Podle informací, které mám, zůstanou, kde jsou. Na extraligu nemají hráčsky ani finančně a převést na někoho jiného licenci nemohou. Podle všeho se bude hrát ve stejném počtu dvanácti.

Ale podle jiného modelu…

Na jednu sezonu bude nejvyšší soutěž uzavřená, v ročníku 2020/21 tedy nikdo nesestoupí. V té nastávající sezoně 2021/22 bude postup a sestup vázán na licenční řád, který následně udělí komise ze zástupců klubů. Finanční okolnosti budou dány v rozpisu. Nebude jen stačit vyhrát první ligu.

O co v licenci vedle ekonomické stability půjde?

Jsou tam například organizační a trenérské povinnosti. Bude se řešit profesionálita, kolik profíků na soupisce, kolikrát se bude trénovat, a tak podobně. Je to dost komplikovaná záležitost. Navíc nastane za dlouho a může dojít ještě ke změnám.

Jaká je současná situace v ústeckém SKV?

Teď začínáme pracovat na finanční rozvaze a podle toho budeme skládat tým. I s ohledem na to, že se nesestupuje a že i ostatní na tom nebudu tak dobře. Extraliga se hodně diferencuje. Škoda, že se nedohrála sezona, která měla opravdovou kvalitu a ta se v klíčovém play off projevit nemohla. Bohužel.

Nehrozí, že někdo novou sezonu odehraje provizorně jen s juniory, aby ušetřil, když se nesestupuje?

My extraligu určitě nechceme projet jako před pěti šesti lety, kdy jsme vše obětovali finanční záchraně klubu a řešily dluhy z minulosti. Nechceme být jen na chvostu tabulky, ale bojovat o play off. S touto vizí hodláme pracovat.

Jak tým složíte?

Tak, aby mohl hrát kolem sedmého osmého místa. Nepůjdeme cestou extra úspor, ale ani opačně. Situace má dopad i na nás a nemůžeme si dovolit hazardní smlouvy, které bych musel v lednu rušit. Chceme rozvážnou variantu. To je priorita.

Kdo vytvoří osu kádru?

Prvotně hledáme jména českých hráčů. Jestli by měli kluci zájem a za kolik peněz u nás hrát. Možná bude mít krize velký dopad na ostatní kluby a k pohybu hráčů dojde.

Co zahraniční akvizice? V těžké době, kdy jsou zavřené hranice…

Pokud vyčerpáme české možnosti, tak se podíváme i do ciziny pro další varianty. Zatím ale ani nevíme, jestli budou moc volejbalisté cestovat na pracovní víza nebo zda v srpnu a září budou moci trénovat…

Jaká je nyní všeobecná situace na hráčském trhu?

Nabídek je kupodivu víc než obvykle a dokonce za slušné peníze. Ale to uvidíme až vyčerpáme naše české varianty.

Člověk by čekal opak…

Nikdo neví, jak to v jaké zemi bude. Jsou i výkyvy v Evropě, kde ztratily sílu i předtím ekonomické silné kluby. Dopad je devastující. Uvidíme, jaká bude situace v květnu, tam už přijde čitelný evropský signál. Hráči budou muset jít s požadavky dolu a to se promítne do jejich nabídky. Teď je asi předčasné příchod cizinců avizovat.

U vás působili tři legionáři, budete s nimi jednat?

Chilský smečař Parragure mě zajímá, jsem s ním v kontaktu. Je to hodně otevřené. Nyní je v nejistotě a sám neví. Američan Zachary ani Srb Januzovič nabídku od klubu nedostali a předpokládám, že už ani nedostanou.

Jaká je situace u ústeckých českých hráčů?

Smlouvu má ještě blokař Tibitanzl, na liberu počítáme s Kořínkem, na nahrávce s Kasanem. Jednáme s univerzálem Kramarem a blokařem Beerem, u kterého se neví, jestli bude v kariéře ještě pokračovat. Místní kluci Vodvárka a Šulava už mají zaměstnání a jiné svoje priority. Jednání jsme zatím nevedli, rozhodnutí rady je čerstvé pár desítek hodin. Chceme ale rozhodně v daleko větší míře zapojit juniory Lanka a Šidla, kteří už byli na soupisce, ale nedostávali moc prostoru. Teď si i zahrají.

Trenérsky zůstává kouč Jakub Salon?

Ano, to je důležité, je to rodák a ústecký odchovanec. Nebyla extra vůle tady něco měnit. Domluvili jsme se na pokračování, ale ne na tom, jak dlouho. Doba dlouhodobým závazkům nepřeje.

Váš liberecký kolega ředitel Pavel Šimoníček říkal, že kvůli potížím s cestováním očekává naopak návrat českých hráčů z ciziny…

Já nemám info o nějakém houfném návratu, jen dílčí zprávy, že pár jedinců nemá angažmá. Obávám se, že před deseti lety jich venku hrálo přes stovku, teď jen desítky a možná ani to ne… A ne všichni se vrátí. Na druhou stranu se na tuto variantu chystá spousta kolegů v extraligových klubech a i mě napadají zajímavá jména.

Jak probíhá příprava?

Cizinci jsou doma, ještě že jsme je poslali po trochu překotné akci tak rychle zpět, dneska by se ceny letenek pohybovaly řádově úplně jinde. Letadlo je vzácnost. Ti kluci, co u nás zůstanou začnou organizovaně trénovat pravděpodobně od pondělí. Snažíme se zprovoznit beach kurty, aby se dalo trénovat venku. A hlavně čekáme na rozhodnutí vlády.