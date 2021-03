Na to, jak prodloužit efekt saunování, jsme se zeptali odborníků z Resortu Valachy Velké Karlovice.

1. Spousta lidí se po odchodu ze sauny jen osprchuje, anebo naopak rovnou skočí do ochlazovacího bazénku. Obojí je podle odborníků ale špatně. “Po odchodu ze sauny ze sebe nejprve ve sprše smyjte pot, případně nečistoty z peelingu, a teprve pak se ponořte do ledové vody ochlazovacího bazénku,” radí Martin Pařízek, ředitel relaxačních center Wellness Horal a L-Spa v Resortu Valachy Velké Karlovice. Ta nabízejí nejrůznější druhy saun, saunové rituály, exotické masáže a relaxační procedury. Saunový svět Wellness Horal pořádá i saunování dětí a romantické saunové noci za svitu svíček.

2. V ochlazovacím bazénku setrvejte maximálně 2 minuty a vstupujte do něj po schodech, protože ochlazení je dobré provádět postupně. V bazénku byste měli mít nejprve pocit intenzivního chladu, pak by se měl ale dostavit příjemný pocit a nakonec opět nastoupit intenzivní chlad, kdy je už vhodné jít ven. Použít můžete také ochlazovací vědro nebo se ochladit pobytem na čerstvém vzduchu (v zimě i romanticky ve sněhu). Tato fáze rychlého ochlazení je pro saunování nezbytná, protože chlad donutí cévy, aby se stáhly a krevní oběh se vrátí do normálu.

3. Následuje čas pro zabalení se do osušky a krátkou relaxaci. Tělo potřebuje klidový režim, aby se s teplotní změnou vyrovnalo. Po ochlazení si proto na 15 až 20 minut odpočiňte a pak navažte dalším opakováním. Během jedné návštěvy saunového světa se doporučuje absolvování alespoň tří cyklů sauna-bazén-relaxace,” dodává Martin Pařízek.

4. Po posledním saunování si dopřejte výrazně delší odpočinek, minimálně na 30 minut. „Ideálním doplňkem po saunování je navazující masáž, na kterou jsou prohřáté svaly krásně připraveny. Například u nás ve Wellness Horal po sauně doporučujeme ayurvédskou nebo thajskou olejovou masáž, která je především o relaxaci,“ dodává Martin Pařízek.

5. A nezapomeňte: důležité je po celou dobu saunování (v přestávkách) a zejména po něm myslet na přísun kvalitních tekutin, protože při pocení se organismus dehydratuje. Dopřejte si ovocné šťávy či minerálky, abyste doplnili vypocenou vodu, minerály, sůl a vitamin C. Čemu byste se naopak měli po saunování vyhnout je konzumace alkoholu. Dopřát si můžete čerstvé ovoce anebo smoothie plné vitamínů.