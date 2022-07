Na trh se hra dostane už 9. listopadu tohoto roku a hru si půjde předobjednat od 15. července. Na pokračování ságy zasazené do prostředí severské mytologie jsme museli čekat 4 roky. Předešlý díl nazvaný pouze God of War se stal jednou z nejúspěšnějších her všech dob a k srpnu minulého roku se prodalo více než 19.5 miliónů jejich kopií. Zároveň je série God of War exkluzivně pouze pro herní konzole Playstation a se sérií The Last of Us se jedná o jeden z největších taháků společnosti Sony.