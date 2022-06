Představ našim čtenářům Fireball. O co se vlastně jde? Jedná se o mobilní aplikaci postavenou na koncepci Dungeons & Dragons (DnD), ve kterém mohou lidé z celého světa za pomocí chatu a kostky hrát jimi zvolené dobrodružství. Pokud bych to měl vysvětlit pro lidi, kteří jsou DnD naprosto nedotčení: Představte si, že někde sedíte se skupinou kamarádů a interaktivní formou si vyprávíte příběh, každý ho svým způsobem ovlivňujete a měníte jeho průběh.

Za pomocí kolaborace vytváříte podle určitých pravidel a metod dobrodružství postavené čistě na vaši fantazii. Vylepšujete si vaši postavu, bojujete s nepřáteli, sbíráte předměty a mnoho dalšího. Aplikace Fireball nyní umožňuje takto hrát i v digitální podobě přes mobilní zařízení.

Jakou formu tedy samotná aplikace má?

Je to hodně podobné hromadnému chatu na Facebookovém Messengeru, akorát je tam speciální role Pána jeskyně (Game Master), který je hlavním vyprávěčem celého příběhu a vytváří jeho osnovu. Ostatní hráči pak popisují chování a akce jejich vlastních postav, na což vždy musí pán jeskyně adekvátně reagovat.

Je Fireball dělaný výhradně pro znalce Dungeons & Dragons nebo i pro lidi, kteří se s ním nikdy nesetkali?

Samotná aplikace je dělaná pro lidi, co mají zálibu v DnD, každopádně nemusí jí nijak podrobně znát nebo dokonce aktivně hrát. Tahle hra existuje už od roku 1974, vždycky se musela hrát u stolu a bylo zapotřebí, aby jednotliví hráči znali její pravidla. Neznalost pravidel pak byla jednou z nejčastějších bariér pro nové dračákem nepolíbené hráče. Naším hlavním cílem právě je většinu těchto pravidel automatizovat, zjednodušit a myslím si, že tak za půl roku bude Fireball plně přístupný také pro lidi, co o DnD nikdy v životě neslyšeli.

Je třeba, aby uživatelé Fireballu měli už předem vytvořenou skupinu přátel, se kterými chtějí dobrodružství hrát, nebo se mohou připojit i do nějakého otevřeného příběhu?

Když jsme začínali projekt Fireball, tak jednou z našich prvních otázek na lidi na internetu bylo, jestli mají s kým hrát a 82 % z nich odpovědělo, že přestože vždycky chtělo, tak nemají s kým. To byl jeden z hlavních podmětů, který nás přivedl na to vytvořit takovouto aplikaci otevřenou úplně pro všechny, jak skupinu přátel, tak také samostatné hráče.

Nyní už Fireball umožňuje vzájemně propojovat jednotlivé lidi s pány jeskyně. Využíváme pak propracovaný filtrovací systém nabízející co nejlepší dobrodružství podle časových zón, hráčské zkušenosti a člověk si tam tak může najít skupinu kamarádu a hrát s nimi. To hezké na tom pak je, že Fireball tak není jenom o samotném hraní, ale také o přátelství a navazování nových vztahů.

Je třeba na hraní umět angličtinu, nebo je jedno, jakým jazykem člověk hovoří?

Samotná aplikace je celá dělaná v angličtině, ale máme tam také spoustu českých her. Ono totiž vůbec nezáleží na tom, v jakém jazyce se daná místnost vytvoří a v jakém bude následně fungovat. Nyní tam je také několik her v azbuce, a dokonce v japonštině. V angličtině je celá hra udělaná hlavně proto, že největší uživatelská základna je v USA. Každopádně nyní ji už máme připravenou pro následnou lokalizaci a budeme přidávat španělštinu, japonštinu a časem také češtinu.

Dungeons & Dragons má několik druhů pravidel, které v průběhu času prošly několika aktualizacemi. Jaký typ pravidel Fireball využívá?

Dungeons & Dragons vydaly pátou edici pravidel v roce 2014. Ta je mnohem jednodušší než předešlá čtvrtá a třetí, a právě od té doby zájem o koncept DnD každým rokem razantně roste. I my jsme se tak z obdobných důvodů rozhodli aplikovat tu nejjednodušší a zároveň nejoblíbenější formu pravidel.

V lednu tohoto roku jste spustili beta verzi nejdříve pouze pro své podporovatele a následně také pro veřejnost. Co všechno lze nyní reálně ve hře dělat. V jakém je hra stavu?

Momentálně se tam dá vytvořit místnost, hrát samotná hra, házet kostkami a vytvořit postavu. K dispozici je 9 ras a 12 povolání. Zatím největší limitací je absence mapy a nejsou tam monstra a NPC postavy. Ty jsou pro nás ale obzvlášť důležitým prvkem a přibližně za měsíc už by se tak ve Fireball měli objevit. Dále se zatím dají vytvářet postavy pouze do třetí úrovně, i když v klasickém DnD je 20 levelů. Zároveň ještě nemáme implementované bonusy vycházející ze speciálních dovedností či předmětů v inventáři. Mechaniky jsou tak stále statické, každopádně v průběh roku bychom je rádi zautomatizovali.

Aplikace je dělaná pro lidi, co mají zálibu v Dungeons & DragonsZdroj: se svolením společnosti Fireball

Open betu jste otevřeli pro pouhých 20 000 lidí. Kolik lidí momentálně Fireball hraje?

Fireball lze momentálně stáhnout jak na iOS, tak Android a oba operační systémy mají spodní limit pro zpuštění testovací verze aplikace 10 000 lidí. Právě to nám dalo finální číslovku, pro kolik lidí jsme Fireball zpustili. Momentálně máme potvrzených nějakých 7 000 instalací a denně u nás hraje přibližně 600 lidí z celého světa, převážně ale z USA.

Fireball má poměrně bohatou komunitu na Discordu, která má dokonce možnost částečně rozhodovat o nastávajících změnách přes hlasovací ankety. Jak se tento model osvědčuje? Kolik lidí tvoří toto „tvrdé jádro.“

U nás hraje komunita naprosto klíčovou roli. Když totiž dělá člověk novou mobilní hru jako Candy Crush nebo merging, tak z 80 % je třeba sledovat již zaběhnuté modely a k tomu přidat 20 % inovace. Náš projekt je v tomto směru poměrně originální, takže zpětná vazba je pro nás strašně důležitá. Ankety nám pomáhají vyšlapat si vlastní cestičku a těžko si to bez pomoci komunity jsem schopný představit. Komunitu jsme ještě před spuštěním kickstarterové kampaně ale neměli a vytvořila se až následně. Momentálně máme na Discordu nějakých 2800 lidí.

Hra je zatím free-to-play, každopádně plánujete také placený obsah. Jaký bude rozdíl mezi placenou verzí a tou zdarma?

Fireball bude vždycky zdarma, protože naším hlavním cílem je, aby hru na hrdiny zažilo co nejvíce lidí. Nechceme do hry přidávat žádné reklamy, ideálně nikdy. Pokud budou chtít hráči platit, tak super, ale pokud ne, tak to je také v pořádku. Pro nás i tito hráči mají přidanou hodnotu, jelikož budou operovat v kampaních s placenými hráči a budou tak dále pomáhat budovat naši komunitu. Momentálně vytváříme nový svět nazvaný Charred Shores (Ohořelé pobřeží), který bude obsahovat spoustu úkolů a regionů a první placený obsah tak bude spojený s nákupem tří předem námi vymyšlených dobrodružství Hooves and Horns, Frozen Hunger a The Curse of Temple Cove. Ty si budou lidi moci koupit za herní měnu nazvanou Fire Gems, s tím že se cena bude pohybovat okolo 10$ za 1000 těchto kamenů.

Aplikace je dělaná pro lidi, co mají zálibu v Dungeons & DragonsZdroj: se svolením společnosti Fireball

Ty jsi zakladatel Fireballu a momentálně jeho výkonný ředitel. Každopádně zatím se zde bavíme o projektu v rané fázi a start-upu, takže takový CEO logicky nedělá to samé, co v jiných větších firmách. Co je tvojí pracovní náplní ve Fireballu? Jak řekněme-li vypadá tvůj běžný den v práci?

Jednou z mých hlavní činností je samozřejmě shánění peněz, každopádně to zas nezabírá všechen můj čas. Momentálně dělám, a ještě nějakou dobu určitě budu, všechen UX a UI design a řeším, jak celá aplikace bude vypadat. Dělám marketingové plány a snažím se najímat nové lidi. Ve startupu je vlastně funkce CEO jenom taková nálepka, ale musí to vždy být člověk, který se postará o to, aby projekt fungoval a dále rostl. Moje denní pracovní náplň je hodně variabilní. Jednou vymýšlím nové prvky a reálně se je pokouším do aplikace zasadit, ale jindy zas komunikuji s uživateli či médii a pak mám schůzky s investory.

Hraješ ještě s někým pravidelně DnD? Hrával jsi ho dříve také online?

No jasný. Hrajeme skoro každý druhý týden normálně na stole, abychom věděli, co do Fireballu vlastně implementujeme. Online jsem samozřejmě hrál také, konkrétně na českém serveru Aragorn.cz a když mi bylo asi 12 nebo 13 tak jsem tam pod přezdívkou Agarwaen strávil hodně svého času. Server Aragorn.cz mě hodně ovlivnil a stal se hlavní inspirací pro to, co zrovna vyvíjíme my ve Fireballu. S jedním z administrátorů jsme se kdysi dokonce sešli, jelikož jsem měl zájem o vzájemnou spolupráci, ale kluci z Aragornu už tohle nedělají a ve většině případech mají solidní zaměstnání ve větších firmách.

Jak celý projekt Fireball vlastně začal? Kdo všechno stojí za vznikem Fireball inc?

No já jsem na tom reálně prvních pět měsíců pracoval úplně sám. Pak se ale přidal David Lenský, momentální CTO a Tom Wayne, který ale z Fireballu Inc. později odešel. S Tomem jsem se seznámil na Hackathonu, kde jsme spolupracovali na aplikaci, která měla odhalovat fake news. S Davidem se známe přes kamarádku, která nás seznámila na popud toho, že jsem sháněl někoho, kdo zná dobře iOS. Tehdy mi řekla, že někoho takového zná, ale ať si dám pozor, že strašně chlastá. Nakonec se ale ukázalo, že tolik nechlastá, ale že naopak hodně a tvrdě pracuje. Takhle ve třech jsme na tom pracovali asi půl roku a pak najednou přišli investoři a mohli jsme tým rozvíjet dál.

Jeden z nejdůležitějších prvních členů byl Kryštof Malík, který i přestože mu bylo sotva dvacet, tak už kreslil naprosto úchvatný 2D art. Díky němu Fireball nabral grafiku, jakou má teď. Do té doby to spíš vypadalo jako Messenger. Následně už jsme získávali nové lidi klasickou formou – kamarádi kamarádů, přes Startupjobs.cz a tak dál. Dneska má náš tým 15 lidí s tím, že polovina jsou iOS a Android vývojáři a druhou část tvoří grafici, scénáristi a další kreativci. Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo nalákat lidi, co pracovali například v Livesportu nebo v Bohemia Interactive.

Následně jste rozjeli svoji crowfundingovou kampaň, během které jste na Kickstartru vybrali přes 65 000 dolarů (cca 1.5 miliónu korun), přestože jste žádali pouze o 20 000 dolarů. Jak jste vlastně jako úplný začátečníci přišli na to, jak se to dělá?

Hele my jsme si prostě přečetli nějaký články na webu a pustili nějaký tutoriály (směje se). Tam to všechno bylo poměrně jasně řečený. Ještě před zahájením samotné kampaně jsme měli tříměsíční přípravné období, kdy jsme sbírali lidi, který by to mohlo zajímat a udělali jsme kolem toho nějakou reklamu. Našim cílem bylo vybrat požadovanou částku do dvou dnů a podařilo se nám to za 38 hodin. Tu samotnou kampaň jsem pak vlastně dělal já s Davidem Lenským s tím, že nám s tím pomáhalo několik kamarádů.

Jak konkrétně celá kampaň probíhala u vás? Jak to vypadalo hned poté, co jste zmáčkli na Kickstarteru tlačítko na zahájení kampaně?

My jsme teda převážně cílili na komunitu žijící v USA, takže během těch tří přípravných měsíců jsme sbírali všemožné informace a celé jsme to směřovali na konkrétní datum, kdy se kampaň měla spustit. Na začátku jsme s Fireballem začínali ve sklepě, do kterého zatékalo a celé to bylo docela punk. Hned po spuštění tlačítka na zahájení kampaně jsme začali promovat Fireball všude kde to jenom šlo a celé tři dny jsme byli zavření v kanceláři.

Kryštof Malík za tu dobu třeba vůbec nespal a jenom kreslil další a další grafiky. Zbytek spal za celou dobu tak pět hodin a celý to bylo hodně kritický. Firma totiž už neměla žádný peníze, do toho zrovna ten měsíc začal covid a my do poslední chvíle nevěděli, jestli za to vůbec na počátku krize někdo bude chtít dát peníze. Celý ty tři dny jsme teda byly v totální nejistotě a bylo to dost stresující. Zároveň ale abychom trochu uvolnili napětí a stres, tak jsme si také zvali kamarády a popíjeli.

Sháníte do Fireballu také nové členy? A koho?

Ano, to rozhodně sháníme. Prosím kohokoliv, kdo tohle čte: akutně sháníme Android vývojáře, vždycky budeme poptávat další scénáristy, grafiky a umělecky založené lidi. Jsme ale otevření úplně všemu. Pokud si myslíte, že umíte něco, co by se nám mohlo jakýmkoliv způsobem hodit, tak se ozvěte. Do Fireballu sháníme šikovný lidi. Nabídnout vám můžeme nižší plat, než byste dostali v korporátu, více práce, než byste dostali v korporátu, více stresu, ale zároveň můžeme slíbit, že vaše práce bude mít viditelný dopad a že skrz nové výzvy se toho u nás hodně naučíte. Komunita na Discordu si všímá každého detailu a umí vývojářům poděkovat a uznat jejich práci, a toho se vám v korporátu nikdy nedostane.

Mezi vaše nejvýznamnější investory patří Jiří Hlavenka (Computer Press, Kiwi.com), Ján Ilavský (Beat Games – Beat Saber), Oliver Dlouhý (Kiwi.com) nebo David Šiška (Purpouse Venture). Ti, ještě s několika dalšími, vám vytvořili kapitál nyní o velikosti přibližně 25 miliónů korun. Jaký mají investoři reálný vliv na váš projekt? Rozhodují o něčem, nebo vám nechávají volnou ruku?

Naši investoři jsou úplně super a konkrétně do samotného vývoje nijak neintervenují. Zároveň to jsou ale lidé s obrovskými zkušenostmi a vždycky nám dobře poradí. Já je pak v pravidelných schůzkách informuji o průběhu vývoje. Nikdy jsem ale nezažil, že by mi kdokoliv z nich řekl „Hele takhle ne, udělej tohle,“ ale myslím si, že kdybych asi fakt chtěl udělat nějakou blbost, tak že by se proti tomu postavili a zatrhli by to.

Pohledáváte momentálně další investory?

Momentálně se to snažíme držet spíše interně a peníze čerpáme od našich stálých investorů. Svůj zájem o náš projekt vyjádřilo několik investičních fondů, ale zatím čekáme na data po spuštění dalších větších aktualizací a na první ohlasy. Dalším investorům jsme schopní nabídnout projekt, který stojí na pevných základech a zajímavé originální myšlence. Kampaň na Kickstarteru zároveň ukázala, že nám věří i samotní uživatelé a že přestože je Fireball v rané fázi, tak se jedná o úspěšný a zajímavý projekt.

Dungeons & Dragons vzniklo v roce 1974 ve vydavatelství TSR, tedy v době, kdy ještě doba neumožňovalo hrát si na hrdiny prakticky jinak než tímto způsobem. Dnešní doba ale nabízí mnoho možností, jak tuto formu nahradit, mám tím na mysli hlavně počítačové hry. Myslíš si, že i přesto má dneska DnD budoucnost?

Z mých informací, které mám přímo od ředitele obchodního oddělení Wizards of the Coast (vlastníci a vývojáři Dungeons & Dragons), komunita kolem této hry od roku 2015 výrazně narostla. Momentálně má okolo 40 milionů hráčů po celém světě, a to si prý ještě před pandemií mysleli, že Dračí doupě úplně skončí. Celkově se hra také stala populární díky seriálům a internetu. Dračí doupě se hraje třeba ve Stranger Things a Big Bang Theory. Zároveň ho také streamujou lidi na Twitch.tv a velkou oblibu si získal pořad Critical Role, ve kterém hlasoví herci hrají hru velmi zábavnou formou. Lidé navíc budou vždy vyhledávat sociální interakce a vyprávět příběh je univerzální potřebou člověka a oboje tyto věci Dračí doupě naplňuje.

Momentálně můžeme sledovat nastupující trend digitalizace společenských her. Myslíš si, že jednou přejde k jejich úplné transformaci do digitální podoby, nebo že se lidé budou chtít stále dál osobně stýkat a hrát?

Momentálně je nějakých 75 % her hraných klasicky u stolu a je to hlavně kvůli té kamarádské atmosféře a sociální interakci. Wizards of the Coast nedávno koupili Dungeons & Dragons Beyond, což je oficiální digitální pomocník na internetu a jednalo o jednu z jejich největších akvizicí vůbec. Asi nelze úplně říct, jestli digitalizace vyřadí tradiční živé hraní, ale rozhodně to je segment, který bude dál růst.