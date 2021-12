Rodinná kavárna Dužárových – majitel Jiří Dužár se synem Jiřím a manželkou Jiřinou – se snaží ve Šluknovském výběžku přiblížit zákazníkům chuťovou pestrost kávy. Tu kavárna připravuje ve spolupráci s českými pražírnami jak na střední profil pražení (city plus), tak na tmavý profil (full city), s cílem budovat na severu kávovou kulturu a vyhovět tak různým preferencím zákazníků.

Bohemian Coffee House letos pod jednu střechu přibrala i pražírnu kávy a výroba je tak konečně situovaná v jednom místě.

Kavárna kromě kvalitní kávy propaguje i krásy Českého Švýcarska. Její vznik bylo podle Dužárových víceméně spontánní rozhodnutí. „Kávu milujeme dlouhé roky a tady ve výběžku jsme cítili potenciál i poptávku. S tím souvisí také propagace celé této lokality a podpora sportu, především cyklistiky a pěší turistiky. Spojili jsme naše dovednosti, znalosti o kávě a propagaci turismu tohoto regionu. I proto jsme členy Destinačního fondu České Švýcarsko,“ říká Jiří Dužár st.

Pokud jde o kávu, její pití vnímají jako součást životního stylu. A díky umění paní Jiřiny může kavárna nabídnout i domácí koláče, dorty a řadu dalších dobrot.



Inspiraci sbírali po celém světě

Jiří ml. pracoval v centrále cestovního ruchu Czechtourism. Inspiraci tak čerpali nejen v Americe a Evropě, ale i v lokalitách, kde se káva pěstuje. I proto zhruba rok hledali vhodného partnera na pražení kávy, který by splnil jejich očekávání.

„Když jsme měli produkt a značku, budovali jsme postupně povědomí o firmě, jezdili po akcích po celém výběžku s naším reklamním autem a stánkem. A najednou jsme cítili poptávku po netuctové kavárně, což nás utvrdilo v tom, že jdeme správným směrem. I když jsme v podstatě pořád na začátku, z reakcí lidí máme pocit, že jsme tu již deset let.“

Milovníci kávy k nim chodí dobře naladěni, v kavárně by se měl zastavit čas a lidé by v ní měli načerpat energii. I proto během epidemie koronaviru dál prodávali přes e-shop v podstatě do celé republiky, věrní zákazníci se pak kávy a dalších dobrot dožadovali přes tzv. okénko.



Dvacet druhů kávy

Kavárna nabízí od klasického espressa po všechny druhy filtrů, které jsou dnes k dostání, ať už je to AeroPress, V60 nebo Chemex, vždy ve dvou stupních pražení.

„Při přípravě kávy přes filtr vlastně voda protéká přes hrubě namleté kávové zrno a káva je pak více svěží, ovocnější, zřetelněji v ní rozpoznáte její přirozené chutě. Jde o trend, který se rozvíjí poslední roky. Zákazníci u nás rádi experimentují, zkoušejí nové druhy kávy, ochutnávají pro ně dosud neznámé – a to nás těší. Nikomu přitom nevnucujeme, že právě zde připravená káva je pro něj ta nejlepší. Když má chuť na 'turka', dostane ho,“ říkají majitelé. Pečlivě sledují světový vývoj v této oblasti, který se snaží v kavárně uplatňovat.

V nabídce mají i speciality jako jsou kávové letní drinky, populární je třeba filtrovaná káva s tonikem. Nabídka zde kopíruje roční období. Kavárně se také povedlo navázat tzv. direct trade (přímý obchod) a spolupráci s farmou Rancho La Victoria v Mexiku, od které odebírá zelenou kávu prémiové kvality. Tu zpracovávají a praží světle i tmavě pro filtrovanou kávu a přípravu espresso nápojů.

Další významnou novinkou je zařízení Hipster Kobra, pomocí kterého rozšířili menu kávových nápojů o batch brew a cold brew. Jedná se o filtrovanou kávu, která je připravena k okamžitému výdeji zákazníkovi v horké či ledové podobě. Je to ideální pro rychlou kávu s sebou (batch brew) či rychlé kávové osvěžení v případě cold brew.

V kavárně Dužárovi připravují také toasty, bagety, vajíčka na řadu způsobů, sladké snídaně včetně vaflí, lívanečků, ovesných kaší a jogurtů. Spolupracují i s lokálními dodavateli, ať už jde o pivovary, mošt, med, arašídové máslo, cider či špaldovou mouku.