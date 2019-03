Hotely a restaurace s nálepkou „Adults only“ jsou v zahraničí docela běžné. U nás je údajně vyhledávají nejčastěji milenci, učitelky, které si od dětí potřebují odpočinout a pak i lidé, kteří prostě mají rádi klid a dětské povykování jim vadí. Rodiny s dětmi naopak hledají označení „Family friendly“.

Argumenty obhájců dětí i odpůrců jejich přítomnosti jsou jistě odůvodněné. České zákony ovšem chápou zákaz vstupu dětí jako diskriminaci. Precedentem se stal případ hoteliéra a restauratéra Milana Janků z Mladé Boleslavi, jemuž děti rušily významné hosty.

Už v roce 2014 argumentoval tím, že jeho podnik navštěvují manažeři, kteří si buď chtějí odpočinout, nebo pokračovat v jednání. Řádění a hluk je skutečně ruší a vadí jim. Obchodní inspekce nepřijala jeho důvody a potrestala ho pokutou. Její výklad zákona potvrdil ombudsman a nakonec i soudy.

Provozovatel musí mít důvod

Provozovatel Milan Janků na dveře restaurace umístil nápis, že „restaurace není vhodná pro děti do šesti let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a hotelových hostů." Dětem starším šesti let pak podnik umožňoval vstup pouze v doprovodu rodičů.

Obecný zákaz vstupu dětí do restaurace bez objektivního zdůvodnění tenkrát shledal Nejvyšší správní soud (NSS) diskriminačním. Ospravedlnitelným důvodem je podle NSS například stavební řešení, které neumožňuje bezpečný a volný pohyb dětí či rodičů s kočárkem, případně povaha poskytovaných služeb.

Zákaz je tedy legitimní třeba v případě provozoven nabízejících výhradně sortiment, jehož prodej je dětem zakázán. Podle NSS není zcela v pořádku ani situace, kdy provozovatel jen obecně, bez odůvodnění, deklaruje, že se zaměřuje na specifickou klientelu. Přiměřenějším řešením je vykázání konkrétních dětí, které ruší ostatní hosty restaurace, případně při vstupu do restaurace vyvolávají důvodné obavy z rušení klidu.

Majitelé podniků a turistických zařízení by chtěli rozhodovat, co se u nich smí a co ne. Odkazují se například na to, že v Británii existují restaurační řetězce, které odpírají dětem vstup. Rodiče si mohou svobodně vybrat z široké nabídky jiných. Existují „bezdětné“ hotely. Nabízejí se například i zájezdy, které omezují mladé, takzvaná dovolená padesát pět plus. Pohostinských podniků je tolik, že děti ani rodiče nejsou omezeni ve svých právech. Rádi si dobrovolně vyberou restauraci, která je naopak k dětem přátelská.

Řada restaurací totiž vidí v dětech a mladistvých své budoucí klienty a snaží se jim vyjít vstříc. Snaží se být „children friendly“ ,budují dětské koutky a pořádají pro děti zvláštní akce. Když se opět podíváme do zahraničí, třeba do Itálie, zjistíme, že živé a hlasité děti nepůsobí v restauracích žádné pohoršení.

V hospodě se mluví sprostě

Majitel pražské restaurace Stodola House David Salomon zakázal v květnu 2017 vstup do svého podniku těm, kterým ještě není osmnáct. Takovým zákazníkům prý nemá co nabídnout. Nápoje jsou většinou alkoholické, jídla tučná a nezdravá. Navíc pokud by mladí lidé pili alkohol, je to riziko majitele. Svůj postoj Salomon nezměnil ani po kontrole a pokutě od České obchodní inspekce (ČOI).

Z článku kolegyně Magdaleny Havlíkové vyplývá, že k absolutnímu zákazu vstupu všech dětí majitele přiměl protikuřácký zákon. Ten totiž kromě úpravy kouření v restauracích také stanovil vyšší sankce za nalévání alkoholu nezletilým i za to, že alkohol v podniku popíjejí. Salomon popsal situaci, kdy zletilý kamarád koupí pivo, které pak předá mladistvému.

„Za to přece nemůžu být zodpovědný a nemůžu to uhlídat,” vysvětloval, proč se rozhodl bránit právě zákazem. „Děti přece do hospody nepatří, ohrožuje to jejich mravní vývoj - pije se tu alkohol, mluví sprostě a lidé se tu hádají, před týdnem se tu tři stoly poprali”, dodal na svou obranu Salomon. Platí to podle něj pro plačící miminka, pobíhající předškoláky i puberťáky, co se snaží usrknout si alkoholu.

Zpočátku si prý hosté na zákaz hlasitě stěžovali, nyní ale už jen sporadicky. „Jsme lokální hospoda, takže lidé už o tom vědí. A někteří nás kvůli zákazu vyhledávají a chválí si ho,” řekl Salomon s tím, že někteří ze štamgastů chodit přestali, celkově ale zákazníků přibylo. Zřejmě jeden z nespokojených zákazníků se také obrátil s podnětem na ČOI.

Navrženo pro potřeby dospělých

Právě pubertálního figuranta ČOI požádal číšník ve Stodola House, aby odešel. Inspekce Salomonovi přístup k nezletilým vytkla jako diskriminační a krajský inspektorát mu vyměřil pokutu. Salomon se odvolal a případ putoval k posouzení na ústřední inspektorát. Ten může změnit výši pokuty, proti jeho rozhodnutí se již odvolat nelze. Podnikatel se pak může obrátit na správní soud.

David Salomon ale Pražskému Deníku loni v prosinci prozradil, že požádal o podporu předsedu senátu Jaroslava Kuberu. „Úředníci a soudy rozhodují podle zákona, proto je na čase s tím legislativně pohnout,” odůvodnil svůj krok restauratér.

Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich se vyjádřil v tom smyslu, že bez ospravedlnitelného důvodu není možné v žádném případě zakázat vstup či vyloučit ze služby nebo prodeje zboží osoby podle věku. Podle právních expertů je velmi nebezpečné a také neprofesionální začít klienty rozlišovat či dokonce diskriminovat podle jejich věku.

Dalším krokem by prý totiž mohlo být rozlišování podle politického přesvědčení, náboženského vyznání, barvy pleti nebo sexuální orientace. Tento přístup zakazuje i tzv. antidiskriminační zákon a mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána.

Ubytovávat děti odmítají i majitelé Welness hotelu V nebi v Jizerských horách. I když za to také zaplatili pokutu, na svých webových stránkách stále inzerují, že jde o romantický hotel pouze pro dospělé.

Další Jizerskohorský hotel Premier zakázal ubytování dětem mladším deseti let, také zaplatil pokutu a striktní zákaz na webu vyměnil za sdělení pro rodiče, ve kterém vysvětluje, proč zde není vhodné ubytování s dítětem. Jedním z důvodů jsou například příkré schody bez výtahů. Doslova se zde píše, že „prostor hotelu byl navržen tak, aby uspokojil především potřeby dospělých.“

Ráj pro rodiny s dětmi

Opačnou strategii zvolili třeba provozovatelé hotelu Starý mlýn v Rokytnici nad Jizerou, kde „dělají vše pro to, aby se tu rodiny s dětmi cítily jako doma“. I proto je celé zařízení nekuřácké. Hotelové snídaně jsou realizovány formou švédských stolů a v nabídce jsou vždy pokrmy vhodné pro děti. V jídelně i restauraci jsou k dispozici moderní polohovatelné dětské židličky, na pokojích můžete mít na přání i plastové vaničky do sprchy a tak dále. Pro děti od 8 let je tu dokonce motokárová dráha.

Ještě dále šli majitelé hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, který v roce 2018 obhájil zlatý certifikát Baby friendly. V praxi to znamená, že jsou na děti připraveni od jídla a vybavení pokojů, přes animátorky a dětský koutek i program až po konkrétní tipy na speciální výlety pro rodinnou dovolenou.

Restaurace a hotely speciálně pro rodiny s dětmi jsou běžné i v zahraničí. Třeba hned v sousedním Rakousku ve vesničce Gosau je pro české turisty dobře dostupný hotel Dachsteinkönig, který patří do sítě „Kinder Hotels“. Tam opravdu dětem dělají vše, co jim na očích vidí. Pokoje jsou malým návštěvníkům přizpůsobené dětskými postelemi, v koupelně malými umyvadly, součástí hotelu je bazén s tobogánem, herny, ve kterých si děti mohou zasportovat, ale také si zahrát své oblíbené počítačové hry.

Nabízejí zde oblíbená a prověřená jídla, jako těstoviny, kuřecí řízečky, nebo pizzu s ingrediencemi na přání. Aby toho nebylo málo, je tu i minizoo a neustále k dispozici i samoobslužný automat na zmrzlinu. Když připočteme, že doslova přes ulici je rodinný lyžařský areál, mohou si tu rodiny s dětmi připadat jako v ráji. I když někde děti nejsou vítány, naštěstí se mají kam vrtnout.

Anketa: Vadí vám zákaz vstupu dětí?



Milan K., Praha: Vadí. Setkal jsem se s tím, když podnik, do kterého chodím pravidelně, koupil nový majitel. Od té doby jsem tam nebyl, považuji to za silně diskriminační a takové jednání nebudu podporovat. Kdo bude příště? Černoši, důchodci? Děkuji, ale v tomhle nejedu. Nikdy jsem se v restauracích nesetkal s natolik obtěžujícím chování dětí, že by bylo nutno tohle zavádět.



Marta B., Příbram: Nevadí. Já bych to asi striktně nezakazovala, ale rodiče by si měli uvědomit, zda návštěvu takového podniku jejich dítě zvládne. Když je to nezbytné, tak si ho musejí hlídat a usměrnit.



Zdenka M., Kyjov: Myslím, že není nic špatného označit hotel jako nevhodný pro děti například proto, že tam není vybavení pro děti. Těch, které jsou k dětem naopak vstřícné je koneckonců víc než dost.