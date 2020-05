Nahrnou se do znovu otevřených obchodů v nákupních centrech nebo třeba na venkovní zahrádky restaurací lidé ve velkém?

Do obchodních center vtrhnou. Viděli jsme to u hobbymarketů. Třeba obchodům s oděvy a obuví zcela vypadla jarní sezona. Běžně mají vysoké marže a zisk u nových kolekcí, nyní půjdou rovnou do výprodejů. Budou mít velké ztráty. Je ale těžké říct, zda budou mít lidé nákupní náladu a kolik věcí potřebují, pokud bude trávení jejich dovolené omezené.

Budou mít lidé peníze na utrácení?

Je otázka, jak velkou část lidí a jak moc pandemie koronaviru zasáhla. Spousta jich pracuje z domu, bere plnou mzdu a zásadně se jich nedotýká. Je to i případ Masarykovy univerzity, která je největším zaměstnavatelem v kraji. Podobné to bude i u řady dalších organizací. Tito lidé trávením času doma peníze spíše šetří. Není to malá skupina, nesmíme na ni zapomínat.

A co lidé na ošetřovném?

Někteří samozřejmě na ošetřovném, které vláda zvýšila, musí být. Sice nemají plnou mzdu, ale osmdesát procent je přijatelná náhrada. Navíc je nutné přičíst úspory, které v karanténě mohou mít, protože netráví čas nákupy, nestravují se v restauracích a neutrácí za kulturu a zábavu. Pro ně by mohla být situace zvládnutelná.

V pondělí lidé poprvé vyrazí na zahrádky restaurací. Jak se s krizí vyrovnají gastronomické podniky?

Gastroprůmysl je velký problém a trochu věštění z křišťálové koule. Vůbec totiž nevíme, co situace udělá s psychikou a chováním lidí. Zda opravdu budou schopní a ochotní najednou vyrazit zpátky do restaurací a začít se chovat jako dřív, nebo se budou bát, že někdo u vedlejšího stolu zakašle a raději zůstanou doma. Podle mě je velkou neznámou, zda lidé budou mít odvahu se do restaurací vrátit.

Jakou roli budou při návštěvách restaurací hrát omezení v podniku?

Za podmínek, kdy musí restauratéři stále dodržovat další omezení, řadě z nich otevření nemusí dávat smysl. Pak je ještě druhá zásadní věc. Spotřebu, kterou lidé neměli, nedoženou.

Jak to myslíte?

Prostě nepřijdete do restaurace a nedáte si najednou dva řízky. Není v lidských silách spotřebu v konzumaci dohnat. Výpadek je naprosto zřejmý. Situace se liší podnik od podniku, ale umím si představit, že spousta restaurací platí provoz z měsíce na měsíc a není schopná si vytvářet takové rezervy, aby období zvládly překlenout.

Kromě gastropodniků pociťuje obrovský zásah i oblast kultury.

Na ni jsou navíc navázaní i další prodejci a poskytovatelé služeb. Postupně jsme se stali zemí letních festivalů, kde bylo každý víkend několik velkých a desítky malých festivalů. Pokud se nebudou konat, může to mít velký dopad na celou kulturu.

Zásadní problémy řešíi sportovní odvětví.

Oblast sportu je v podobné situaci jako kultura. Také velký otazník. Možná se budeme velice divit, jak se sportovní kluby vypořádají se vzniklou situací. Ty menší mají často jednoho velkého sponzora nebo více malých. Sami se mohou dostat do problémů. Najednou uvidí, že jejich podpora není tak zhodnocená, protože nebyla finále soutěží. Někdy se zdá, že je to jenom sport, ale určitě v evropském, a někdy i národním měřítku, jej podceňovat nelze. Je s ním spojena spousta dalších ekonomických aktivit.

Pokud se ještě vrátíme ke kulturním akcím, některým má pomoct přesun na podzim.

Jednak vůbec nevíme, zda na podzim bude možné dělat věci normálně, a jednak jsem skeptický, že se vše podaří zorganizovat. Od března do srpna je relativně hezky. V září ještě také, v říjnu už moc ne a v listopadu určitě ne. Je tam proto spousta omezení. Navíc se dostáváme do konfliktu s původními akcemi. Podle mě se tam všechny nevlezou.

Zažijí turistické cíle na jihu Moravy v létě výrazný nárůst poptávky turistů?

Jsem velmi skeptický. Možná bude spíš přání otcem myšlenky. Myslím si, že lidé jezdící na dovolenou k moři mají určitou představu a požadavky, což není možné nahradit třeba dovolenou na Pálavě. To je jiná dovolená, kterou poptávají jiné cílové skupiny. Nevím, jestli na tohle lidé přistoupí. Možná, pokud jim stát nedovolí jet k moři, budou chtít raději zůstat doma a jezdit na výlety.

Co to bude znamenat pro hrady a zámky v kraji?

Existují hrady a zámky, které jsou v obležení turistů i normálně, typicky Lednice. Ve spoustě jiných je to otázka. Na jižní Moravě bych čekal, že se celková návštěvnost nezvýší. Záleží na míře omezení a jejich trvání. Chci být optimista, že léto už bude relativně normální. Vnímám ale, že se epidemiologové snaží rozvolňování opatření trochu brzdit. Pokud v létě budou platit výraznější omezení týkající se rozestupů či malých skupin, bude to velký problém pro všechny letní aktivity.

Dají se už nyní odhadovat celkové dopady koronaviru na ekonomiku?

Někde se odhadovat dají, ale v konkrétních částkách se všechno teprve ukáže. Mohli bychom pouze tipovat. Roli u celkových dopadů bude hrát jednání lidí, další rozhodnutí vlády a samozřejmě i další vývoj situace v okolních zemích, protože naše ekonomika je na nich závislá.