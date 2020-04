„Zákazníci nemusí na trhy cestovat veřejnou dopravou a zdržovat se mezi dalšími lidmi,“ vysvětluje organizátor Severočeských farmářských trhů Adam Weber s tím, že farmářské trhy si navíc oblíbila i řada seniorů.

První produkty farmáři rozvezli už před Velikonocemi. „Zákazníci si objednávali na Facebooku. Lidé nám dávali signály, že jim takovýto způsob nákupu vyhovuje,“ popisuje Weber zrod e-shopu.

Vytvořit ho farmáři chtěli už déle, současná situace to urychlila. V e-shopu teď najdete přes sto dvacet produktů, další prý budou přibývat. Koupit si teď můžete třeba pečivo z pekárny PeDu v Dubí, regionální ovoce, zeleninu, maso z našich chovů, ale i sadbu.

Elektronicky objednané zboží zatím distribuují v úterý a čtvrtek v Ústí, ve středu v Děčíně a v pátek po trase Teplice, Bílina, Most, Jirkov, Chomutov a Kadaň, a to i do jejich nejbližšího okolí. Když si objednáte velký nákup, nebo se dá víc zákazníků dohromady a částka za nákup překročí 1 500 korun, přivezou ho zdarma. Jinak se platí 50 korun. Minimální cena objednávky je 150 korun.