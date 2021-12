Každé pekařství má podle Jiřího Ondečka svůj příběh. Často ale uměle vytvořený tak, aby zaujal, a jindy naopak takový příběh, který by se těžko vymýšlel, pokud bychom si ho se vším všudy sami neprožili. Majitel úspěšného pekařství si prostě stojí za tím, že používání kvalitních, převážně českých surovin a dodržení všech technologických postupů, zejména odpovídající doby pečení, je jedinou možnou cestou k úspěchu. A nikoliv péct z různých směsí, což dělají některé pekárny, a vydávají je pak za „poctivou řemeslnou výrobu“.

Dvě pravidla kvality

Co bude chutnat nám, to ocení i naši zákazníci. Za kvalitu našeho pečiva a použitých surovin osobně ručím. To jsou dvě pravidla, na kterých postavil svoji výrobu Jiří Ondečko. Důležitý je podle něj i fakt, na kterém si zakládá - aby zákazníci věděli, kdo a z čeho pro ně pečivo každý den peče.

„V dnešní době je velmi „IN“ poukazovat na staročeské receptury, pečení bez použití pytlovaných směsí a samozřejmě, že všichni pečou výhradně z těch nejlepších surovin… Jak je to doopravdy, nemá většina zákazníků šanci zjistit. Protože nejen v pekařství pokročila doba tak daleko, že běžný konzument nepozná, co je vyrobeno z náhražek, resp. za pomoci různých přípravků, které dodají pečivu „patřičný objem a delší trvanlivost“, a co je vyrobeno ze základních surovin bez použití různých takovýchto pomůcek,“ říká Jiří Ondečko.

Podle jeho slov je stále velké množství zákazníků, kteří vyžadují vždy bezchybně vypadající pečivo a zejména u chlebů dnes často hodnotí to, jestli je při koupi, ale i další dny měkký. „Proto se začaly chleby různě „přifukovat“ a obsahují, pokud vůbec, minimum kvasu a žitné mouky. Toto už ale nejsou chleby, nýbrž buchty.

Jedna cena za druhou

Se svým chlebem získává Jiří Ondečko jednu cenu za druhou. „To, že zejména naše chleby obdržely několikanásobné ocenění Regionální potravina Ústeckého kraje či zabodovaly v celorepublikové soutěži Chléb roku, je pro nás kromě uznání jejich

vysoké kvality i ocenění našeho každodenního nasazení a používání kvalitních surovin. Naše chleby na rozdíl od většiny pekáren nepečeme z již zmíněných připravených směsí, ale každý chléb je připravován ze základních surovin s důrazem na řádné propečení. Díky tomu mají skvělou chuť a dlouhou trvanlivost,“ říká pekař.

Kromě chlebů zde pečou široký sortiment sladkého pečiva, kdy si veškeré náplně včetně oblíbeného meruňkového džemu v koblihách připravují sami. Nejvyhledávanějším výrobkem je však vyhlášený Onďasův rohlík. „V nabídce máme i takové speciality jako celozrnný chléb, špaldový celozrnný chléb či bagety.“

Ocenění Regionální potravina mimo jiné garantuje povinnost používat pro výrobu suroviny z regionu, což je i pravidelně kontrolováno SZPI. „Většinu surovin odebíráme od okolních dodavatelů. Třeba meruňky pro výrobu džemu každoročně nakupujeme od litoměřických pěstitelů. Je ale i několik málo surovin, které v námi požadované kvalitě u nás nejsou, a proto si pro ně pravidelně jezdím do Německa,“ říká Jiří Ondečko.

Služby stále rozšiřuje

Novinkou v nabídce firmy jsou obložené chlebíčky se salátem a veka vlastní výroby. Velmi oblíbené se staly Onďasovi hotovky a houskové knedlíky. Již více jak rok nabízí také vlastní zákusky, zejména větrníky a kremrole. „Samozřejmostí je, že do zákusků používáme výhradně živočišnou smetanu a přírodní aromata a pasty.“

Do budoucna plánují u Onďasů rozšířit nabídku o malé řeznictví s nabídkou masa z vlastní farmy a okolních farmářů.