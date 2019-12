Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 milionů korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které postupně představujeme na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Vybraná suma totiž určí i výši příspěvku od banky.

„Do finále se opět probojovala řada zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Jsem rád, že díky programu ČSOB pomáhá regionům můžeme opět zaktivizovat drobné dárce a svým dílem přispět k rozvoji filantropie v Česku,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Náprava traumat

Letos na jaře získaly největší podporu projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. Celkem se jich přihlásilo 260. V lokalitě Ústecký kraj se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Záchrana výklenkové kaple Staré Verneřice, Pojďte do toho s námi!, Když hlad bolí! a Linka bezpečí ve třídě.

Druhým je zapsaný spolek Pěstouni dětem s projektem Pojďte do toho s námi! Tento spolek podporuje pěstounské rodiny a pravidelně pořádá setkávání dětí a pěstounů, kteří si pomáhají a předávají si zkušenosti. „Děláme maximum pro to, aby se naše děti, někdy handicapované, zapojily do běžného života. Složitě napravujeme strašné křivdy, zločiny a traumata spáchaná na dětech vlastními rodiči, jen aby získaly důvěru v život, lidi, lásku, budoucnost,” říká Jana Pavlova ze spolku.

Pro setkání využívají Meditační zahradu v Podbořanech. Tam často pořádají i různé dětské akce, ale zahrada je dětem k dispozici denně. Nyní shání finance k vybavení zahrady pergolou a dětským hřištěm.

Veřejnost rozhodne



- V každém kraji se ve finále utkávají 4 projekty.

- Veřejnost může finančně přispívat od 9. prosince 2019 do 6. ledna 2020 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.

- Každý region získá navíc od ČSOB 150 000 Kč.

- Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).

- Minimální příspěvek veřejnosti nezbytný pro získání finanční podpory ČSOB je 5 000 Kč.

- 14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky