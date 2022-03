Covid-19 společnosti přinesl nové možnosti. „Od počátku roku 2020 jsme zaznamenali zvýšení poptávky zejména po on-line službách a tvorbě webových stránek či e-shopových řešeních. Jako příklad lze uvést různé vzdělávací instituce či firmy přesouvající své služby a zboží do e-shopů namísto uzavřených kamenných provozoven,“ vysvětluje současné směřování mladé firmy z Černivi na Litoměřicku osmadvacetiletý Pavel.

Přechod firem do on-line prostředí

Současná opatření v souvislosti s Covid-19 nutí podle něj firmy k přechodu do on-line prostředí a mnohé z nich musely kvůli přežití přizpůsobit své prodeje. To je nejen fenomén této pandemie, ale i dnešní moderní doby. Současná situace tento přesun u mnohých firem jen urychlila. Aktuální trend tu tak již zůstane a do budoucna ještě posílí.

Virtualizace V&V

Původně se bratři prosadili s dnes již zaniklým projektem Virtualizace V&V, který se specializoval na virtuální prohlídky či ukázky firem nebo třeba sportovišť. Tento start-up byl první projekt, který mladé kluky ze severu Čech uvedl do světa podnikání. Jejich interaktivní prohlídky obsahovaly navíc i prokliky na různé služby.

Nápad na originální virtuální prohlídky přizpůsobené na míru zákazníkovi bratři přetavili v realitu před čtyřmi lety. Mezi klienti ambiciózní firmy se tehdy zařadily i fotbalové kluby FK Teplice, Slavia či Sparta Praha. „Postupem času jsme však zjistili, že mít pouze virtuální prohlídku nestačí. Je třeba ji ukázat světu, zvolit vhodný prezentační kanál. Jinými slovy, mít ji kam umístit. A mnoho firem disponovalo zastaralými webovými stránkami s malou návštěvností,“ vysvětluje Pavel. Proto se zrodil nápad na tvorbu webů a on-line marketingových řešení sladěných s požadavky klientů. Později se profesní cesty obou bratrů mírně rozešly, ale nadále rádi spojují síly a spolupracují na různých projektech.

Nároky klientů narůstají

Představy firem o jejich webových stránkách se postupem času mění. „Setkáváme se s náročnějšími požadavky na funkcionalitu on-line řešení. Jednáme se zákazníky, kteří již nechtějí pouze statickou a neměnnou prezentaci své společnosti, ale zajímají se také o rozšiřující služby, dynamické prvky, administrativní rozhraní na míru, možnosti propagace či moderní prvky komunikace se svými klienty. Kdo dnes není on-line, jako by neexistoval,“ je přesvědčen Pavel.

A protože konkurenční prostředí je na trhu tvrdé, firma vždy usiluje o vytvoření profesionálního řešení na míru, které bude důstojně reprezentovat značku klienta. Individuální přístup dává podle Pavla prostor pro originální výsledek. „Tvoříme weby s jedinečnou grafikou, kterou sami navrhujeme na základě nejmodernějších trendů a požadavků. Dokážeme tedy připravit neotřelý design balíčku pro firemní identitu, od návrhu loga, přes reklamní a propagační předměty až k on-line prezentaci a její propagaci,“ vysvětluje Pavel.

Důležité je podle jeho slov neusnout na vavřínech a neustále sledovat vývoj moderních technologií i trendů nejen v oblasti tvorby webových stránek, ale také reklamní grafiky. „Neustále rozšiřujeme své služby tak, abychom dokázali vyhovět požadavkům zájemců, od kterých podněty k rozvoji přicházejí nejčastěji“.

I když moc volného času Pavel nemá, mimo práci se snaží věnovat především rodině, rád také poznává nová místa a jeho velkým koníčkem je sport. Je také aktivním hráčem fotbalového klubu Sokol Černiv.