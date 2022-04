Provoz pivovaru byl během let rozšiřován, v roce 1911 prošly zásadní přestavbou varna a prostor šrotovny, přibyl také jeden z komínů, které jsou dnes v areálu celkem tři. V roce 1948 byl objekt znárodněn a začleněn do podniku Severočeské pivovary. Poté se výroba piva centralizovala do velkých měst a pivovar byl k 1. lednu roku 1968 uzavřen. Tuto smutnou událost dodnes připomíná nápis na jedné z vnitřních stěn schodiště „Vůl Vojta zavřel pivovar 1. 1. 1968“.