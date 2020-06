Terénní zdravotní sestry pomáhají pacientům v těžkých chvílích, kdy potřebují zdravotní péči ve svém přirozeném prostředí. Z programu ČSOB pomáhá regionům chtějí nyní získat prostředky na specializované pomůcky, které jim ulehčí práci s pacienty. Právě probíhá finálové hlasování jeho jarní části, která podporuje veřejně prospěšné projekty ve všech českých krajích.

Pomozte zdravotním sestrám v Děčíně získat speciální vybavení | Foto: archiv ČSOB

ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.