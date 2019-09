Hejtmanství spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlásily 2. ročník soutěže o nejinovativnější firmu regionu za rok 2019.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Hodnotit budou inovace výrobků, služeb a technologií. Do soutěže se mohou hlásit zavedené malé a střední podniky a začínající firmy do tří let od vzniku se sídlem v kraji.