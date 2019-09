Vlastnosti chytrých telefonů výrobci stále zdokonalují a zlepšují také míru jejich zabezpečení. Ochranu zákazníků současně zvyšují i banky samotné, ruku v ruce s rozšiřováním služeb poskytovaných online. Využívat šikovné aplikace a ovládat účty přes telefon je tak stále pohodlnější. Navíc to přináší i úsporu.

Intuitivně funguje například aplikace My Air od Air Bank, kterou si lze jednoduše a zdarma stáhnout i z webu banky a za pár minut si přes ni založit bezplatný běžný účet. Příjemným překvapením jsou slevové nabídky obchodníků. V aplikaci stačí zakliknout vybranou slevu a zaplatit kartou či mobilem. Na účet plátce pak přijde částka ve výši slevy. Pokud klient využívá slevy na věci, které by si koupil stejně (tedy nejen pro radost z bonusu), skutečně získá peníze navíc.

Aplikace My Air dokáže téměř vše, co běžný účet. Lze přes ni platit mobilem, zadávat a potvrzovat platby (bez přepisování kódu z krátkých textových zpráv), zařídit cestovní pojištění, spořit na vytouženou věc nebo získat půjčku. To vše okamžitě, po pár kliknutích a bez poplatků.

Zajímavé úročení

Šikovné i úsporné je také bezplatné zobrazení zapomenutého kódu PIN ke kartě nebo zasílaná oznámení o pohybech na účtu. A pokud uživatel zaregistruje platbu, kterou nezadal, jednoduše zavolá do banky a vše hned vyřeší.

Aplikace umožňuje nejen přístup na účty v Air Bank, ale i zobrazení účtů v jiných bankách. Tím majiteli poskytuje dokonalý přehled o všech financích, a tedy o rodinném či osobním hospodaření. A navíc při pěti a více platbách měsíčně kartou nebo mobilem se zůstatek na účtu úročí jedním procentem, resp. na spořicím účtu až úrokem 1,3 procenta.