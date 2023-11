Plameny, černý kouř a dva lidé v ohrožení. Tak vypadal požár odpadu v bývalém hotelu Máj na Severní Terase v Ústí nad Labem. V kdysi luxusním ubytovacím zařízení zasahovali ústečtí hasiči a jednotka Správy železnic v noci ze středy na čtvrtek.

Noční požár v bývalém hotelu Máj v Ústí. | Foto: HZS Ústí nad Labem

„O dvě patra níž než vypukl požár, byli dva lidé. Na náš pokyn budovu opustili. Jeden z nich se nadýchal kouře,“ informovali ústečtí hasiči na sociální síti Facebook.

Psali jsme o hotelu Máj…

Bezdomovci, narkomani a zloději kovů dokončují zkázu kdysi luxusního Interhotelu Máj na Severní Terase. V době své nejlepší slávy míval roční obrat kolem dvaceti milionů korun. Ubytovávali se v něm hosté ze západní Evropy a vraceli se sem. Pak jej získal v restitučním řízení současný majitel Jaromír Houžvička a začalo to s ním pomalu jít od desíti k pěti. Netrvalo dlouho a svého času vyhlášený podnik zkrachoval. Dnes je noční můrou města i jeho obyvatel.

Na pokračující devastaci stavby se podepsaly časté požáry a rozkrádání všeho, co lze prodat. Od kovových zábradlí, přes elektroinstalaci, po nádobí, obklady a cokoli dalšího si vzpomenete. Po letech marných výzev, dokonce i nabídek na odkoupení nejen od developerů, ale i od města, situace dospěla do bodu, kdy Ústí nad Labem podle slov svého primátora Petra Nedvědického (ANO) požádalo stavební úřad o vydání demoličního výměru, a to kvůli nebezpečnosti ruiny. VÍCE ZDE

