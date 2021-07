Plameny, dým, hasiči, zdržení kvůli bezpečnosti. Běžný scénář, který zažívají řidiči a kolemjdoucí, dostanou-li se na dohled požáru. Podobně jako ve středu 21. července odpoledne, když vzplála budova v areálu bývalého autobazaru pod Větruší. O den později už tu zbyly ohořelé krovy a stěny s mokrými kalužemi začernalé vody po hašení.

Ačkoli zatím není jasné, proč budova vzplála, tak mnozí Ústečané viní bezdomovce, kteří se tu usadili. Nebylo by ostatně poprvé, kdy museli hasiči vyrazit k zásahu, kde bezdomovci neopatrně topili ohněm nebo si na něm vařili. Notoricky známý je tím hotel Máj na Severní Terase, před časem vzplál starý činžovní dům v sousedství České Besedy, která je ale už po demolici.

Úterní zásah si podle mluvčího ústeckých hasičů Lukáše Marvana vyžádal přítomnost šesti jednotek – dvou od profesionálů a po jedné z Chabařovic, Chlumce, Mojžíře a Velkého Března. Požár byl ohlášen krátce po čtvrt na čtyři a lokalizován o čtvrté odpoledne. Definitivně ho hasiči zlikvidovali v 16.45. „Hořela střecha opuštěného domu, proto jsme hasili z výškové techniky. Uvnitř jsme nikoho nenašli. Příčinou mohla být neopatrná manipulace s otevřeným ohněm,“ řekl Marvan.

Jak vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, červený kohout zaměstnal i policisty, kteří museli hasičům asistovat, kdyby bylo potřeba omezit provoz na frekventované křižovatce a silnicích, jež se tu kříží. „Při požáru nevznikla žádná škoda a nikdo nebyl raněn. Událost jsme zaevidovali,“ zmínila.

Mohlo to ale být mnohem horší. Parkuje tu řada automobilů, protože makadamová plocha slouží jako záchytné parkoviště pro ty, kteří chodí do centra Ústí do zaměstnání. „Prý tam byli bezdomovci. Nějací lidé, s kterými jsem mluvila, to zmiňovali, když jsem se tam jela podívat, kdyby bylo něco potřeba,“ uvedla starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová s tím, že dům bude do konce měsíce po demolici, jelikož bývalý autobazar vlastní město a chystá se tu za zhruba čtyři a půl milionu korun vybudovat parkoviště. Přibude tu celkem 90 parkovacích míst, z toho pět pro invalidy.

Ústecká městská policie pravidelně dochází na různá místa, o nichž ví, že se tu bezdomovci shromažďují a mohli by svou neopatrností zapříčinit neštěstí. Strážníci občas, hlavně v zimě, vykazují lidi bez domova od kolektorů a výměníků tepla i od parních potrubí. Taková jsou nedaleko Mánesových sadů u plotu areálu Spolchemie, další na sídlišti Severní Terasa i jinde. „Máme vytipovaná další dvě stálá místa, kde se shromažďují větší skupiny bezdomovců, ale ty jsou mimo město, víceméně v přírodě,“ sdělil ředitel ústecké městské policie Pavel Bakule.

Postup v případě kontroly bezdomovců je pokaždé stejný. Hlídka dorazí na místo, nechá bezdomovce uhasit oheň, uklidit nepořádek, poučí je, že se chovají v rozporu se zákony a vyhláškami města a co jim za to hrozí. Také jim poradí, kam se obrátit, pokud jsou v nouzi, a dají jim letáček s adresou takového místa. Nakonec je z místa vykáže. Mnohdy je to ale marná práce, protože jakmile uniformy zmizí, lidé bez domova jsou zpět. Vyhlášený je tím právě zdevastovaný Interhotel Máj v sousedství někdejšího rektorátu Univerzity J. E. Purkyně. „Nic víc nám zákon neumožňuje,“ dodal ředitel Bakule.